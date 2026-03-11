新北公立高中教甄簡章公告 3/16～20開放網路報名

新北市教育局今（11）日公告115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選簡章。圖為過往考試情形。（新北市教育局提供）

新北市教育局今（11）日公告115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選簡章。教育局長張明文指出，初試訂於4月25日舉行、複試於6月7日辦理，甄選採網路報名，報名期間自3月16日上午8點起至3月20日下午6點止，考生須於期限內完成繳費與資料上傳程序；為吸引優質師資並穩定教學量能，新北透過「本土語與雙語能力加分」、「代理教師留任支持」，及「技職專才增額進入複試」等多元機制，盼專業教師加入新北教育團隊。

教育局表示，這次高中教師聯合甄選由新北市立安康高中承辦，甄選科別與名額將分兩階段公告，第一階段於3月14日公布，第二階段於4月21日公告；具加分或免初試資格者，須於3月16日至20日網路報名期間上傳相關證明文件，4月6日起可至系統查詢審核結果；如需補件，須於4月7日下午6點前完成，逾期不予受理，簡章已公告在安康高中校網、教育部全國高級中等以下學校教師選聘網、新北市教育人員聯合甄選報名系統。

教育局指出，在甄選制度設計上，新北強化專業導向與多元能力評量，具本土語（台灣台語、客語、原住民族語或台灣手語）中高級以上認證，或具雙語能力（英檢CEFR B2以上或修畢雙語教學專長課程）的考生，報考非學科領域得加分；師鐸獎與教學卓越獎得主可免初試逕入複試；體育及技職類科具國際技能競賽獎項或甲級技術士資格者，採增額方式進入複試。

教育局表示，為留任優秀師資，新北持續推動「代理教師加分機制」，凡114學年度在新北市公立高中（含華僑高中及完全中學高中部）任教代理教師，且在該年度教師甄選列複試備取者，於今年度報考時檢具在職證明文件，初試原始成績得加分。

