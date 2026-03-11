為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北公立高中教甄簡章公告 3/16～20開放網路報名

    2026/03/11 09:37 記者黃子暘／新北報導
    新北市教育局今（11）日公告115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選簡章。圖為過往考試情形。（新北市教育局提供）

    新北市教育局今（11）日公告115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選簡章。圖為過往考試情形。（新北市教育局提供）

    新北市教育局今（11）日公告115學年度公立高級中等學校教師聯合甄選簡章。教育局長張明文指出，初試訂於4月25日舉行、複試於6月7日辦理，甄選採網路報名，報名期間自3月16日上午8點起至3月20日下午6點止，考生須於期限內完成繳費與資料上傳程序；為吸引優質師資並穩定教學量能，新北透過「本土語與雙語能力加分」、「代理教師留任支持」，及「技職專才增額進入複試」等多元機制，盼專業教師加入新北教育團隊。

    教育局表示，這次高中教師聯合甄選由新北市立安康高中承辦，甄選科別與名額將分兩階段公告，第一階段於3月14日公布，第二階段於4月21日公告；具加分或免初試資格者，須於3月16日至20日網路報名期間上傳相關證明文件，4月6日起可至系統查詢審核結果；如需補件，須於4月7日下午6點前完成，逾期不予受理，簡章已公告在安康高中校網、教育部全國高級中等以下學校教師選聘網、新北市教育人員聯合甄選報名系統。

    教育局指出，在甄選制度設計上，新北強化專業導向與多元能力評量，具本土語（台灣台語、客語、原住民族語或台灣手語）中高級以上認證，或具雙語能力（英檢CEFR B2以上或修畢雙語教學專長課程）的考生，報考非學科領域得加分；師鐸獎與教學卓越獎得主可免初試逕入複試；體育及技職類科具國際技能競賽獎項或甲級技術士資格者，採增額方式進入複試。

    教育局表示，為留任優秀師資，新北持續推動「代理教師加分機制」，凡114學年度在新北市公立高中（含華僑高中及完全中學高中部）任教代理教師，且在該年度教師甄選列複試備取者，於今年度報考時檢具在職證明文件，初試原始成績得加分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播