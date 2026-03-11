為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    北市免費移工健檢 前20名享按摩或超商禮券

    2026/03/11 09:38 記者蔡愷恆／台北報導
    往年移工朋友熱烈響應台北市外籍移工健康關懷活動。（圖由台北市勞動局提供）

    台北市「勞動局免費移工健檢活動」將於15日的中午12點30分至下午3點，於台鐵台北車站大廳（多功能展演區）舉辦。勞動局長王秋冬說，今年共規劃4場免費健檢，只需要攜帶可供識別為合法在台居留身分證件就可免費參與。前20名完成活動者將獲得限量15分鐘視障按摩服務免費兌換券，可於台北車站內「叮叮按摩小棧」享受，或選擇領取超商禮券；數量有限，發完為止。

    王秋冬提到，今年3月15日、6月14日、8月16日、10月4日規畫4場免費健檢，提供移工朋友簡易檢查及諮詢。勞建處表示，健檢包含一般身體健康檢查、牙科、耳鼻喉科、內科、婦科、身心醫學科、中醫等科別，近年也陸續增加心臟、腹部及婦科超音波檢查。勞動局補充，現場安排通譯人員協助與醫師溝通。

    王秋冬局長，移工朋友們平日工作忙碌，利用休假時間外出休息、聚會，別忘了關心自身健康。除了健檢活動之外，現場還提供許多健康與衛生保健服務、在台生活的資訊等，希望雇主、仲介轉知並鼓勵移工把握免費健檢的機會。

    移工就診時，重建處通譯人員從旁協助。（圖由台北市勞動局提供）

