    首頁 > 生活

    八德國中美術班走訪板橋林家花園 讓窗花結合剪紙與電腦繪圖

    2026/03/11 09:40 記者謝武雄／桃園報導
    桃園市八德國中美術班學生以剪紙藝術結合電腦彩繪創作的窗花，讓古老藝術更具現代意義。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生以剪紙藝術結合電腦彩繪創作的窗花，讓古老藝術更具現代意義。（圖由八德國中提供）

    配合教育部「藝起來尋美」美感教育課程，桃園市八德國中美術班八年級學生安排剪紙藝術與電腦數位繪圖創作，深入探索傳統窗花之美，邀請花蓮縣專業工作室老師張芳瑜擔任講師，帶領學生走訪板橋林家花園，觀察古宅窗花的造型，感受傳統建築的細膩工藝，學生在紅磚瓦舍間找尋生活美學的痕跡，理解窗花不只是裝飾，更蘊含祝福、祈願與文化記憶。

    陳姓學生表示，原本以為窗花很老派，沒想到可以用電腦繪圖重新設計，變成很有個人風格的作品，真的很酷，而剪紙真的很考驗專注力，但完成後看到成品做出來，很有成就感，也更懂得欣賞以前的窗花裝飾。

    邱姓學生說，以林家花園窗花為創作靈感來源，重新詮釋古典圖樣之美，從圓形、橢圓、菱格等幾何構成，到花鳥、葫蘆等吉祥意象，透過細膩描摹原始窗花線條，再融入個人創意進行轉化，宛如一面縮小版的「青春窗花牆」。

    美術班老師許妙馨表示，學生認真看古蹟的窗戶，就會發現每個圖案都有意涵，欣賞的過程就像在跟古人對話，「原來藝術真的就在生活裡，不用一定要在美術館」，不只是臨摹古老圖樣，而是透過個人故事、數位工具與青春視角，為傳統窗花注入新的生命，使傳統文化不再停留過去，能展現現代意義。

    桃園市八德國中美術班學生窗花創作課程，結合電腦彩繪創作。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生窗花創作課程，結合電腦彩繪創作。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生以剪紙藝術結合電腦彩繪創作的窗花，讓古老藝術更具現代意義。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生以剪紙藝術結合電腦彩繪創作的窗花，讓古老藝術更具現代意義。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生為了解窗花之美，還走訪板橋林家花園。（圖由八德國中提供）

    桃園市八德國中美術班學生為了解窗花之美，還走訪板橋林家花園。（圖由八德國中提供）

