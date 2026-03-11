TQF協會攜手日本夥伴 推動機能性食品合作加速產業鏈結

TQF協會今年第三度率領台灣會員企業，參加10日開幕的東京國際食品展。在日本合作夥伴「食品安全管理協會」（JFSM）的協助下，今年深入日本館參展，TQF協會理事長周能傳指著牆上並列的台日國旗，強調在日本館掛上台灣國旗，顯示日本夥伴的力挺。 （記者林翠儀攝）

積極推動台日機能性食品合作的「台灣優良食品發展協會」（TQF），協助葡萄王生技將旗下研發的蟬花菌絲體萃取物產品，在日本申請「機能性表示食品」（FFC）登錄，這支標榜具有改善花粉症功能的產品，目前已正在進行人體臨床實驗，預期結果相當樂觀。

TQF協會今年第三度率領台灣會員企業，參加10日開幕的東京國際食品展。在日本合作夥伴「食品安全管理協會」（JFSM）的協助下，今年深入日本館參展，貼近與日本通路商、品牌商及進口商接觸機會。

因應健康飲食與高齡化社會趨勢，TQF協會亦積極推動台日機能性食品合作，串聯九州生物產業聚落推進協議會（KBCC）及北海道生技工業會（HABB）等機構，整合研發、驗證與通路資源，建立台日商務合作服務機制，提供企業客製化媒合服務，促進產業合作與市場拓展。

葡萄王生技是TQF協會的驗證廠商，今年也隨同協會來參展，去年6月經TQF協會的合作夥伴日本九州生技產業聚落推進會（KBCC）的特別推介，與熊本縣崇城大學教授西園祥子簽訂合作研究計畫，而啟動了將蟬花產品在日本申請FFC登錄上市的契機。西園教授為保健食品科學研究及產品開發的專家，她已經輔導了20多件機能性食品取得FFC登錄。

日本的「機能性表示食品」，是指生產企業在銷售前向主管機關消費者廳申報關於食品安全性和功能性的科學根據等必要事項，經取得登錄後就可以將宣稱的保健功能標註在產品包裝上。

日本的「機能性表示食品」制度，是由前首相安倍晉三為發展「健康產業」在2015年導入。過去日本只有「特定保健用食品」（特保）許可制度，相當於台灣的「健康食品」，需逐案經政府嚴格的查驗登記，申請成本高、時間長，主要由大型企業主導，市場發展有限。機能性表示食品制度，由企業自行提出科學證據並向政府申報，政府不再逐件審查，大幅降低市場門檻，讓中小企業與地方農產品也能進入機能性食品市場。

台灣目前並沒有FFC制度，TQF協會為推動台灣機能性食品的健全發展，去年7月號召國內7大食品產學研團體，籌組「台灣機能性食品發展協議會」（TFFA）。同時也參考日本的FFC制度，建立第三方自主的「TQF機能性食品品質驗證方案」，通過驗證的機能性食品，可於產品的包裝上標印「TQF機能性食品標章」，並能明確標示「機能性成分及其含量」，但不能像「健康食品」那樣標示或宣稱保健功效。TQF協會理事長周能傳形容目前只做了「半套」，但將創造公平競爭的環境，可以促進機能性產業的健全發展並保障消費者的權益。

日本已證明這套FFC制度，可以把機能性食品從小眾市場擴大為高附加價值產業，目前申報產品已達9千件，市場規模也逐步逼近兆日圓級，使機能性食品成為日本食品產業的重要成長領域。

對台灣企業而言，日本FFC制度具有很高的吸引力。由於日本消費者對保健食品接受度高，市場成熟；另一方面，只要取得FFC登錄，就等於拿到進入日本市場的重要「入場券」，產品可以標示具體保健功效，提升產品價格與品牌價值。因此不少台灣企業開始與日本大學或研究機構合作，進行臨床試驗或科學文獻的審視，以符合FFC申報所需的科學證據。

此外，日本機能性食品也帶動地方產業聚落的發展，例如北海道、九州與沖繩等地結合大學研究與中小企業，共同開發具機能性成分的農產品與食品。台灣業界認為，若能借鏡日本模式，建立類似制度，不僅可提升在地的農產品與食品的附加價值，也可能帶動生技、農業與食品加工的跨產業發展。而TQF協會也聚焦這項產業，積極與日本相關推廣或研究機構建立合作管道，並配合政府的公私協作政策，積極培養台灣自己的機能性食品產業及促進台日食品產業的國際鏈結。

