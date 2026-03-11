為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台中大坑步道去年受災陸續動工修復 預計今年8月全部恢復開放

    2026/03/11 09:29 記者歐素美／台中報導
    大坑10號步道邊坡崩坍。（觀旅局提供）

    去年7月丹娜絲颱風及728豪大雨，造成台中大坑的14條步道受損，經台中市觀光局爭取中央補助近億元動工整建，目前1、3-1、5-1、6、7、8、9及9-1等8條步道開放使用；2、3、4、5、10及中台科大登山步道，近日也陸續動工整建，預計大坑步道7月底可全部完工，8月恢復開放。

    觀旅局長陳美秀表示，這次重點復建路段為大坑3號步道0K+600、大坑10號步道0K+450、0K+750及中台科大登山步道0K+250等處，有邊坡大範圍崩坍、土石流失裸露、步道基礎掏刷、相思木棧道歪斜及周邊步道設施損壞等情形，災害復建工程以「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理邊坡防護、跨越設施修繕、木棧道整建及受損設施修復等工項，以提升步道耐久性及防災韌性，施作期間將依工程進度滾動調整封閉大坑步道群。

    觀旅局提醒民眾，封閉區域存在落石、坍塌及地基掏空等危險，皆圍設安全圍籬，呼籲民眾務必遵守封閉與管制措施，切勿擅闖或破壞警示設施，以維護自身安全。

    台中市風景管理所表示，封閉施工的大坑2、4號步道預計4月修復完工；中台科大步道約5月底完工；5號步道約6月底完工；受損較嚴重的3號及10號道步道，約7月底完工。

