    首頁 > 生活

    70週年校慶結餘化為希望 重寮國小植樹種未來

    2026/03/11 09:19 記者林宜樟／嘉義報導
    鹿草鄉重寮社區長輩與重寮國小學童一同種樹。（重寮國小提供）

    鹿草鄉重寮社區長輩與重寮國小學童一同種樹。（重寮國小提供）

    植樹節即將到來，嘉義縣鹿草鄉重寮國小的鹿草百禧日照中心建築物所在地原是樹林，因興建日照中心而移除，校方昨舉辦「三好植樹 希望長青」活動，以70週年校慶結餘款種下象徵希望的黃金風鈴木，推動校園永續教育，由學童、社區長輩一同「把樹木種回來」。

    植樹構想來自重寮國小70週年校慶籌備會主任委員張惠山的提議，他為延續校慶「重寮七十展風華‧薪火相傳育英才」的精神，將校慶結餘款項轉化為具有教育意義的行動，希望孩子在未來的歲月能看著樹木成長，看見自己的成長。

    昨鹿草鄉長嚴佩瑜、重寮國小校長林杏芳、鹿草百禧日照中心組長郭政硯、社區長輩與低年級學生共同參與植樹，長輩和孩子在資鑫老師帶領下念出植樹宣言，一同把樹苗放入洞裡、填土澆水，「希望這棵樹快快長大，等我們長大回來看，它也變成很大的樹。」

    二年級學生彤寧說，種樹很好玩，以後要常常來對黃花風鈴木說好話，祝福小樹快快長高；日照中心清標阿公告訴孩子，黃花風鈴木填土後要踩一踩，讓土比較密實，才容易活。

    林杏芳說，70週年校慶不僅回顧過去，更是為未來播下種子，透過三好植樹活動讓孩子存好心種樹、說好話護苗、做好事灌溉，把善的種子種在土地，也種在心裡。

    嚴佩瑜說，學校延續校慶精神，規劃種樹活動，種樹不只是綠化環境，更是對土地的承諾，盼黃金風鈴木未來花開燦爛，成為學校最美的風景。

    重寮國小師生與社區居民「將樹種回來」。（重寮國小提供）

    重寮國小師生與社區居民「將樹種回來」。（重寮國小提供）

    重寮國小學生與社區長輩以70週年校慶結餘款種下象徵希望的黃金風鈴木。（重寮國小提供）

    重寮國小學生與社區長輩以70週年校慶結餘款種下象徵希望的黃金風鈴木。（重寮國小提供）

