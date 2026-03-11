為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化清明「以功代金」 即起到4/12四大超商機台按一按

    2026/03/11 09:30 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣環保局推出清明祭祖「以功代金」活動，今年特別與人氣角色「好想兔」聯名，推出Q版道士造型的艾草手工皂，鼓勵民眾行動響應。（圖由環保局提供）

    彰化縣環保局推出清明祭祖「以功代金」活動，今年特別與人氣角色「好想兔」聯名，推出Q版道士造型的艾草手工皂，鼓勵民眾行動響應。（圖由環保局提供）

    下個月就是清明節了，彰化縣環保局今年持續推動「以功代金」環保祭祀活動，從今天（11日）起至4月12日止，民眾只要透過四大超商事務機捐款並指定「彰化縣」社福團體，憑收據上傳至環保局紙錢清運LINE帳號（ID：@158kcebh），即可兌換文創咖啡包1包；單筆捐款滿300元，還可加碼獲得1份艾草手工皂，盼由活動鼓勵大家把購買金紙的費用轉為行善做功德。

    環保局表示，彰化縣「以功代金」活動結合在地特色產品作為回饋贈品，曾推出順澤宮冠軍帽、芬園水粉與田尾小盆栽等，去年捐款總額突破25萬元，比活動初期成長近8成，顯示環保祭祀觀念逐漸被民眾接受。今年則選用在地製作的天然艾草手工皂，象徵淨化與守護，也支持地方農特產品。

    若民眾不習慣操作超商機台，環保局將於3月28、29日舉辦實體快閃活動，現場捐款即可直接兌換咖啡包與艾草皂，活動時間與地點可掃描環保局文宣QR code查詢。

    此外，環保局也與26鄉鎮市公所合作，在公墓與納骨塔設置紙錢集中點，由專車運往溪州焚化廠處理，並將於3月16日舉辦「淨爐科儀」祈福法會，兼顧民俗禮儀與環保需求。環保局提醒，祭祖時可採鮮花祭拜或線上追思等方式，減少焚燒紙錢，共同降低空氣污染與火災風險。

    民眾在超商超商事務機首頁點選「服務寄件」中的「公益」選項，即可指定捐款給彰化縣社福團體。憑收據上傳指定Line帳號，還能兌換限量文創咖啡包或艾草皂。（記者張聰秋攝）

    民眾在超商超商事務機首頁點選「服務寄件」中的「公益」選項，即可指定捐款給彰化縣社福團體。憑收據上傳指定Line帳號，還能兌換限量文創咖啡包或艾草皂。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播