彰化清明「以功代金」 即起到4/12四大超商機台按一按

彰化縣環保局推出清明祭祖「以功代金」活動，今年特別與人氣角色「好想兔」聯名，推出Q版道士造型的艾草手工皂，鼓勵民眾行動響應。（圖由環保局提供）

下個月就是清明節了，彰化縣環保局今年持續推動「以功代金」環保祭祀活動，從今天（11日）起至4月12日止，民眾只要透過四大超商事務機捐款並指定「彰化縣」社福團體，憑收據上傳至環保局紙錢清運LINE帳號（ID：@158kcebh），即可兌換文創咖啡包1包；單筆捐款滿300元，還可加碼獲得1份艾草手工皂，盼由活動鼓勵大家把購買金紙的費用轉為行善做功德。

環保局表示，彰化縣「以功代金」活動結合在地特色產品作為回饋贈品，曾推出順澤宮冠軍帽、芬園水粉與田尾小盆栽等，去年捐款總額突破25萬元，比活動初期成長近8成，顯示環保祭祀觀念逐漸被民眾接受。今年則選用在地製作的天然艾草手工皂，象徵淨化與守護，也支持地方農特產品。

若民眾不習慣操作超商機台，環保局將於3月28、29日舉辦實體快閃活動，現場捐款即可直接兌換咖啡包與艾草皂，活動時間與地點可掃描環保局文宣QR code查詢。

此外，環保局也與26鄉鎮市公所合作，在公墓與納骨塔設置紙錢集中點，由專車運往溪州焚化廠處理，並將於3月16日舉辦「淨爐科儀」祈福法會，兼顧民俗禮儀與環保需求。環保局提醒，祭祖時可採鮮花祭拜或線上追思等方式，減少焚燒紙錢，共同降低空氣污染與火災風險。

民眾在超商超商事務機首頁點選「服務寄件」中的「公益」選項，即可指定捐款給彰化縣社福團體。憑收據上傳指定Line帳號，還能兌換限量文創咖啡包或艾草皂。（記者張聰秋攝）

