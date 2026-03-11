為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    海廢無奇不有！逾萬元防潮箱現身澎湖沙灘 送警失物招領

    2026/03/11 09:22 記者劉禹慶／澎湖報導
    白坑沙灘發現大牌防潮箱，送往派出所失物招領。（謝志鐵提供）

    白坑沙灘發現大牌防潮箱，送往派出所失物招領。（謝志鐵提供）

    海洋事業廢棄物真的無奇不有！民眾前往湖西白坑潮間帶活動，竟在沙灘發現昂貴的「派力肯」牌防潮箱，內容物都是昂貴的工程工具，光箱子就市價超過萬元，部分工具也單價超過萬元，初步研判可能是澎湖北海風電工程施工，不慎遺失的工具箱，拾獲者還好心內外清洗噴油防鏽一番，送交馬公東衛派出所認領。

    署名e815f22021的網友，在脆上發表「失物招領」文章，詢問廣大脆友，有沒有認識做工程的外國人？猜測可能是風電還是什麼跟電纜有關的，「一大箱工具落海了！」，已經躺在沙灘上好幾天，「重的要死，卡沙又打不開，還以為整箱的現金還是黃金？拖著它差點沒累死在沙灘上」，網友麻煩失主指出裡面裝了什麼工具，提出證明以便領回，太久沒人認領，就拿去警察局。

    隨後防潮箱被送往東衛派出所，正式立案失物招領，該名網友又發表第2篇失物招領文，「兄弟幫你洗乾淨了，幫你到這裡了，出來後要好好做人。拉桿裡面全都是沙，沖半天了都無法全清，索性螺絲卸下來清洗，感覺家中排水管會塞住，金屬的地方都噴油了，裡面吃飯傢伙也都噴了一下。」

    針對澎湖海域海廢無奇不用，底下脆友留言更是「歪樓」，幾乎全部焦點都在防潮箱，有脆友表示，這牌子防潮箱經過澎湖大海實測，真的是物超所值；還有脆友指稱這是唯一經過車輾、重摔實測防潮箱；更有人指稱是阿湯哥都用此箱裝核彈。

    內容物特別以馬賽克處理，由失主直接去派出所認領。（謝志鐵提供）

    內容物特別以馬賽克處理，由失主直接去派出所認領。（謝志鐵提供）

