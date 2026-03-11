阿里山林鐵DL-34留英「延畢」5年 續任台灣高山鐵路外交大使

英國威爾普蘭菲爾鐵路人員造訪阿里山林鐵，觀看蒸汽機關車操練。（黃源明提供）

阿里山林業鐵路與英國威爾普蘭菲爾鐵路締結姊妹鐵路後，於2022年由農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處（以下簡稱林鐵處）與英國威鐵簽署出借契約，讓已退役的DL-34柴油機關車化身「紅色外交官」在威爾斯高地奔馳，3年出借期將屆，10日雙方再簽署展延契約，DL-34將留在英國服勤至2030年，「林鐵達人」黃源明戲稱「DL-34留英延畢，續任台灣高山鐵路外交大使」。

阿里山林鐵與英國威鐵2017年締結為姊妹鐵路，之後簽署DL-34柴油機關車出借契約，2024年5月在威爾斯高地啟航，成為國際鐵道社群矚目的焦點，也開啟這段橫跨9000公里的鐵道外交之旅。基於雙方已有扎實合作互信基礎，加上DL-34成功讓國際看到阿里山林鐵，林鐵處長王昭堡與威鐵主席Anne-MarieWright10日再簽署DL-34機關車展延5年的出借契約。

林鐵處指出，Anne-MarieWright去年接任威鐵主席後，日前率領副主席TonyThorndike、秘書長MichaelReilly及資深會員、遺產鐵道愛好者等18人訪問團於3月8日至10日造訪阿里山林鐵，展開為期3天的交流。期間專程搭乘蒸汽火車往返祝山與二萬坪車站，並觀看各種操練，對林鐵處維護蒸汽火車成果讚不絕口。

林鐵處強調，隨著雙方締結姊妹鐵路10週年的腳步臨近，將持續透過國際鐵道組織與技術實務合作，讓阿里山林鐵持續成為台灣走向世界的最好名片。

林鐵處操練蒸汽機關車，來訪英國友人在旁拍照。（黃源明提供）

林鐵處開出蒸汽火車專列載送英國威爾普蘭菲爾鐵路訪問團。（黃源明提供）

林鐵處進行蒸汽火車操練，出現櫻花、火車同框畫面。（黃源明提供）

林鐵處長王昭堡（右三）與威鐵主席Anne-Marie Wright（左二）簽署DL-34展延出借契約。（林鐵處提供）

英國威鐵18人訪問團造訪阿里山林鐵，進行為期3天的交流。（林鐵處提供）

