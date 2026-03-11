為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    半馬1小時16分 台南選手韓國櫻花馬拉松奪冠

    2026/03/11 09:11 記者洪瑞琴／台南報導
    南市選手陳重樺參加韓國首爾汝矣島櫻花馬拉松，勇奪男子半馬組總排第1名。（南市體育局提供）

    為推動國際體育交流並拓展城市運動外交，南市日前組團赴韓國首爾參加「第16屆汝矣島櫻花馬拉松」，除觀摩韓國城市路跑賽事辦理模式，代表台南出賽的選手陳重樺表現亮眼，以1小時16分04秒的成績勇奪男子半程馬拉松組總排名第1名，為台南爭光。

    活動於3月7日至9日舉行，賽事吸引約6000名跑者共襄盛舉，分為半程馬拉松、10公里與5公里3個組別。賽道沿著首爾著名的漢江河畔展開，跑者在奔跑過程中可欣賞沿岸櫻花盛開與春日景色，結合運動與觀光特色，是韓國春季具代表性的路跑活動之一。

    此次交流由市長室秘書林唯莉偕同選手陳重樺與陳玫雯組團參加，除了參與比賽，也與主辦單位及相關體育團體交流，了解韓國在賽事動線規劃、志工服務、醫療安全與行銷推廣等方面的經驗，作為未來優化台南大型路跑活動的重要參考。

    南市體育局長陳良乾表示，透過參與國際馬拉松賽事，不僅讓台南選手有機會與各國跑者切磋交流，也能觀摩國際大型路跑賽事的成功做法，未來將把相關經驗應用於「台南古都國際半程馬拉松」與「曾文水庫馬拉松」等指標性賽事，持續提升活動品質與國際能見度，吸引更多國內外跑者到台南參賽，同時體驗城市文化與美食。

    陳重樺（右）、陳玫雯（左）選手代表南市參加韓國首爾汝矣島櫻花馬拉松。（南市體育局提供）

    熱門推播