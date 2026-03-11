慶祝台韓大戰贏了 彰市70年爌肉飯霸氣送200碗

台灣隊擊敗韓國隊，阿泉爌肉飯業者振臂歡呼。（民眾提供）

2026年世界棒球經典賽（WBC）日前台韓大戰，彰化市有70年的阿泉爌肉飯霸氣提供200碗給在彰化縣政府前觀戰的民眾享用，業者喊出台灣隊贏1分就再加碼200碗，贏2分就加碼400碗。結果台灣隊果真以5比4擊敗韓國隊，業者說到做到，將於3月16日在店前分送100碗，另100碗則分享給彰化家扶中心，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。

業者今天在臉書官網公告指出，為慶祝台灣隊在世界棒球經典賽中戰勝韓國隊，特別舉辦爌肉飯分享活動，準備200碗爌肉飯，其中100碗分享給民眾，3月16日下午3點30分在阿泉爌肉飯店門口發放號碼牌，4點開始發放餐點，免費供民眾領取；現場排隊領取，每人限領1碗，與大家一同分享勝利的喜悅。

業者說，希望這份喜悅不只停留在慶祝，更能傳遞溫暖與關懷，因此將另外的100碗爌肉飯分享給彰化家扶中心，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。希望大家持續為台灣隊加油，讓這份棒球帶來的感動延續下去。

100份爌肉飯將送給民眾享用，另100碗送給家扶做公益。（民眾提供）

