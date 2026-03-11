為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慶祝台韓大戰贏了 彰市70年爌肉飯霸氣送200碗

    2026/03/11 09:05 記者湯世名／彰化報導
    台灣隊擊敗韓國隊，阿泉爌肉飯業者振臂歡呼。（民眾提供）

    台灣隊擊敗韓國隊，阿泉爌肉飯業者振臂歡呼。（民眾提供）

    2026年世界棒球經典賽（WBC）日前台韓大戰，彰化市有70年的阿泉爌肉飯霸氣提供200碗給在彰化縣政府前觀戰的民眾享用，業者喊出台灣隊贏1分就再加碼200碗，贏2分就加碼400碗。結果台灣隊果真以5比4擊敗韓國隊，業者說到做到，將於3月16日在店前分送100碗，另100碗則分享給彰化家扶中心，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。

    業者今天在臉書官網公告指出，為慶祝台灣隊在世界棒球經典賽中戰勝韓國隊，特別舉辦爌肉飯分享活動，準備200碗爌肉飯，其中100碗分享給民眾，3月16日下午3點30分在阿泉爌肉飯店門口發放號碼牌，4點開始發放餐點，免費供民眾領取；現場排隊領取，每人限領1碗，與大家一同分享勝利的喜悅。

    業者說，希望這份喜悅不只停留在慶祝，更能傳遞溫暖與關懷，因此將另外的100碗爌肉飯分享給彰化家扶中心，將愛心與祝福送給需要幫助的孩子與家庭。希望大家持續為台灣隊加油，讓這份棒球帶來的感動延續下去。

    100份爌肉飯將送給民眾享用，另100碗送給家扶做公益。（民眾提供）

    100份爌肉飯將送給民眾享用，另100碗送給家扶做公益。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播