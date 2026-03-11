不畏15度低溫！香田國小小一生插秧 連續20年春耕不缺席

香田國小舉行春耕活動，一年級小朋友捲起衣袖與褲管，學習插秧。（香田國小提供）

冷氣團來襲，彰化氣溫昨日降至約15度，但二林鎮香田國小31名一年級學童仍不畏寒冷，捲起衣袖與褲管、赤腳踏進水田，在老師與社區志工陪伴下體驗插秧，完成今年的春耕活動。校長鄭培華表示，這不只是一堂食農教育課，更是延續20年的稻田記憶。

香田國小校內設有約1.3分的生態田，2006年在農糧署中區分署補助下推動「看稻子長大」計畫，每年種植兩期水稻，至今已邁入第20年。為讓學生了解農事過程，學童下田前先上兩堂課，認識水稻生態與插秧技巧，並由農民協助犁田，社區志工與家長共同整地、畫格線，為春耕做好準備。

今年種植的品種為越光米。活動當天，學童領到秧苗後迫不及待下田，但雙腳剛踩進冰涼水田時，仍忍不住驚呼「好冷！」隨著在田裡走動、腳踩進泥土深處，逐漸感受到土壤的溫度，寒意也慢慢消散，孩子們彎腰插下一株株秧苗，在歡笑聲中完成插秧。

洪姓學童說，第一次插秧覺得很有趣；王姓同學也表示，雖然天氣冷，但能和老師、同學一起下田很好玩。另一名王同學則分享，學到一次拿6株秧苗插入泥土，還要彎腰往後退，讓他體會農夫種稻的辛苦。

鄭培華表示，食農教育從小扎根，透過實際插秧讓孩子了解稻米從種植到收成的過程，培養珍惜食物、感恩土地的觀念，也希望孩子在親身體驗中，建立對農業與米食文化的情感連結。

一年級小朋友第一次學習插秧，雙腳剛踩進冰涼水田時，忍不住驚呼「好冷！」。（香田國小提供）

學童領到秧苗後迫不及待想下田。（香田國小提供）

香田國小校內設有約1.3分的生態田，每年種植兩期水稻，至今已邁入第20年。（香田國小提供）

