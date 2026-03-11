為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    聽信命理師放生金魚替母祈福 中和女挨罰3萬

    2026/03/11 08:49 記者羅國嘉／新北報導
    水族館朱文錦。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處日前接獲通報，中和區一名徐姓民眾在社群平台發文稱為替母親祈福「放生朱文錦」，經查其依聽信命理師建議放生魚類祈願，前往水族用品店購買金魚後，並在新店區碧潭渡船頭放生。動保處指出，放生動物屬棄養行為，已違反《動物保護法》第5條第3項規定，依法裁處3萬元罰鍰，並要求當事人接受動物保護講習。

    動保處指出，人為飼養的寵物多屬外來物種，不得任意釋放至自然環境。相較於人工飼養環境，野外條件更為嚴峻，動物往往面臨覓食困難、病原菌、天敵及環境變化等多重風險，所謂「放生」多數情況等同讓動物自生自滅。以本案朱文錦為例，屬外來種雜交金魚，若貿然放生至河川或湖泊，多半難以適應而死亡；若環境恰巧適合存活與繁衍，則可能大量繁殖、排擠原生物種，破壞既有生態系統。

    動保處呼籲，「放生祈福」屬錯誤迷思，不僅無助消災祈福，反而是將人為責任轉嫁給動物的棄養行為。依《動物保護法》第29條規定，棄養動物最高可處15萬元罰鍰，民眾切勿聽信命理偏方或網路謠言。購買寵物前應審慎評估，落實「終養、不棄養、不放生」的責任飼養觀念；若發現疑似棄養情形，可撥打動保處24小時專線1959或（02）2959-6353通報，共同守護動物福祉與生態環境。

    徐姓民眾放生實證。（動保處提供）

