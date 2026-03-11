「歷史上的今天」紀念林茂生 民團倡議教師節改為3月11日

民團倡議將教師節改為3月11日紀念林茂生。圖為昨日本土社團至國民黨南市黨部抗議陳情，要求黨中央公布林茂生受害真相。（記者洪瑞琴攝）

3月11日「歷史上的今天」，台灣近代重要教育家林茂生的教育精神再度被提起。民間團體台灣文化人權協會提出倡議，建議將台灣教師節改為3月11日，以紀念林茂生對台灣教育的貢獻，也讓教師節更具本土歷史意義。

林茂生出生於台南，是台灣近代最具代表性的教育思想家之一。他曾任台南長老教中學教務長，也長期在台南神學院任教，並擔任台灣基督長老教會的議員、書記及議長等職，長年致力於教育、宗教與社會公共事務，被視為台灣現代教育的重要推動者。

協會指出，林茂生一生投入教育與思想啟蒙，曾擔任成功大學首任圖書館館長及在台灣大學等多校任教，受其教誨的學子無數。林茂生堪稱為台灣的首席教育家，培養學生獨立思考與公共精神，其教育理念深受西方自由教育思想影響，在日治時期與戰後初期都對台灣知識界產生深遠影響。1947年228事件後，林茂生在台北住家被軍警帶走後失蹤，成為台灣歷史上知識分子受難的重要象徵。

前台灣人權文化協會理事長李建畿、台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮認為，將教師節改為3月11日，不僅是紀念一位教育家，也象徵台灣對自由教育與人權價值的重視。相較之下，目前教師節訂在9月28日，是紀念中國古代思想家孔子誕辰。以台灣自己的教育家作為教師節象徵，更能反映台灣歷史與文化。

倡議團體認為，若能以台灣教育家的紀念日作為教師節，不僅有助於深化歷史記憶，也能讓教師節回到尊師重道與啟發思想的核心價值。

