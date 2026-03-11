為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市資源回收「分日分類」 試辦10天上班族轟擾民

    2026/03/11 08:44 記者湯世名／彰化報導
    彰化市資源回收「分日分類」，試辦10天來上班族抱怨擾民。（清潔隊提供）

    彰化市資源回收「分日分類」，試辦10天來上班族抱怨擾民。（清潔隊提供）

    彰化市公所清潔隊從3月1日起試辦資源回收「分日分類」作業，亦即每週一、五收取塑膠、金屬、玻璃、輪胎，每週二、四、六則收取紙類、紙容器；不料才試辦10天就引發不少上班族砲轟「擾民」，有市民指他們平日要上班，只有星期六有空，這樣要他們的塑膠、鐵鋁罐怎麼丟；還有市民抱怨分日分類措施老人家根本記不住。清潔隊則表示，目前還在宣導期，他們正在收集相關資料，之後將會評估如何處理。

    清潔隊指出，他們之所以要改制，是因目前資源回收系統面臨嚴峻挑戰，首先是退運成本大幅增加，他們因分類不合格，垃圾轉運車被溪州焚化爐退運的次數，從平均每年不到2次，到去年劇增至6次，每次退運都會造成油錢、時間與人力的額外耗損；其次是同仁職安風險觸及紅線，為了清運暴增的回收量，助手有時需將回收物堆疊過高，根據《道路交通安全規則》，大型車裝載高度不得超過4公尺，為符合法規並保護清潔隊員的工作安全，因此必須平均分配每日的回收量。

    清潔隊進一步說明，塑膠類包括寶特瓶、塑膠容器、薄片塑膠、大型塑膠，金屬類則有鐵鋁罐、其他金屬製品與廢電器；紙類包含報紙、書本與紙箱，紙容器則包括紙餐具、鋁箔包、牛奶紙盒等。試辦1個月，4月1日起正式上路。

    不料試辦才10天就引發不少市民不滿，留言灌爆市公所清潔隊臉書官網，有民眾說此措施根本沒有為上班族著想，是哪個官員想出這個擾民政策？還有市民砲轟，他們每天都要被垃圾車給綁住，還搞這麼複雜的倒垃圾及倒回收方法，以為大家都很閒嗎？還有市民指出，因為星期六才放假的上班族，最好家裡都不要買塑膠、金屬製品。

    彰化市資源回收「分日分類」試辦1個月，4月1日上路。（清潔隊提供）

    彰化市資源回收「分日分類」試辦1個月，4月1日上路。（清潔隊提供）

    圖
    圖 圖 圖
