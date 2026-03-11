為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    量超大！白沙屯拱天宮進香報名首日 不到1小時出現「今日截止點」

    2026/03/11 08:28 記者蔡政珉／苗栗報導
    量超大！白沙屯拱天宮進香報名首日，不到1小時出現「今日截止點」。（取自白沙屯媽祖官方粉絲團）

    量超大！白沙屯拱天宮進香報名首日，不到1小時出現「今日截止點」。（取自白沙屯媽祖官方粉絲團）

    白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港朝天宮進香今日早上7點開放報名，因不少信眾提前前往排隊，雖然昨晚至今晨天氣寒冷，仍難掩信眾熱情，拱天宮官方臉書FB粉絲團今日早上7點多就貼出一張今日截止點，並PO文說移動截止點後不保證能受理辦理。

    拱天宮總幹事陳春發指出，「會視情況而定，讓信眾盡量完成報名」，由於今天湧入大批人潮，廟方也忙得不可開交。廟方臉書PO文則稱「今日截止點已設置，示（應為視）排隊狀況，移動截止點後不保證能受理辦理，造成不便敬請見諒」。有信眾說「才7點多欸」、「去年直到下午才出現截止點」。

    白沙屯拱天宮媽祖徒步南下北港朝天宮進香活動已傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，「媽祖帶路」成為最大特色；因白沙屯媽祖鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也被稱為「粉紅超跑」。

    白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為國內宗教盛事，近年來報名隨香的「香燈腳」人數逐年遞增。2020年5萬4599人、2021年7萬8672人、2022年達到9萬928人、2023年突破十萬大關達11萬3621人、2024年17萬9971人，去年更一口氣衝上32萬9118人。

