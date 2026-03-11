受虐母犬「健康」失蹤恐遭不測 米可白心疼：拜託大家一起找

愛狗人士重金懸賞尋找「健康」。（民眾提供）

彰化市1隻1歲大的杜告母犬「健康」疑遭飼主用繩子瘋狂抽打，淒厲的叫聲被民眾PO上網，引發大批網友怒火，不料母犬事後竟離奇消失月餘，下落不明，網友懸賞最高30萬元「就算死了也要把屍體找出來」，長期關注動保議題的女星米可白也在臉書發聲拜託大家一起幫忙找，就算最後牠真的離開了，至少也能好好安置，米可白並質疑彰化縣動物防疫所是否真的有作為，大家都在看。動防所則表示結合大家的力量一起找。

米可白指出，這幾天因為「健康」的事件，她一直睡不好，一直在想還有什麼方法能找到這個孩子？要怎麼樣才能讓這個事件被重視。她拜託做動物救援的朋友一起幫忙找「健康」。其實她知道機會可能很渺茫，但她真的不想放棄。就算最後牠真的離開了，至少我們也能把牠好好安置，而不是讓牠就這樣消失在世界上。

米可白說，有人說飼主「後台很硬」，讓很多人感到畏懼，但她不懂什麼叫做「後台」，也不懂為什麼要「畏懼」，她只知道，這個孩子現在很需要幫助。彰化縣動物防疫所的處理方式，真的讓人很難理解，明明已經提供了受虐影片，為什麼沒有第一時間把孩子帶走？只憑肉眼判斷沒有內傷，就不構成虐待嗎？難道不需要經過獸醫的專業診斷嗎？難道一定要到斷手斷腳、器官受損，才算是虐待嗎？到現在為止下落不明，沒有狗、沒有屍體，也沒有明確的逃逸畫面。稽查人員卻表示「查無證據」，無法證明棄養，也無法證明虐待。這樣就草草結案，真的可以嗎？彰化的動保是否真的有作為，大家都在看。

動防所則表示，就證據程度及相關事證，確認飼主有虐狗行為，依虐待動物裁罰1.5至7.5萬元，他們也持續結合大家的力量來尋找失蹤的杜告母犬。

米可白在臉書拜託大家找「健康」。（翻攝米可白臉書）

米可白熱心公益本身也是愛狗人士。（資料照）

