追粉紅超跑也要愛地球！白沙屯進香推「環保結緣攤商」

為迎接今年白沙屯媽祖進香盛事，環境部啟動「環保結緣攤商」募集行動。（圖由苗栗縣環保局提供）

今年白沙屯媽祖進香報名，今（11）日起開始受理，近年來追隨「粉紅超跑」進香的香燈腳激增，去年逾32萬人。信眾於進香沿途自發性提供餐食與物資，展現濃厚的人情味與宗教文化特色，但也產生大量一次性餐具、塑膠袋與剩餘餐食等廢棄物；為迎接今年白沙屯媽祖進香盛事，環境部啟動「環保結緣攤商」募集行動。

苗栗縣政府環保局表示，行動倡議「自備優先」理念，鼓勵攤商由「主動提供一次性餐具」轉為「友善提醒、自備優先」，並不主動發放購物用塑膠袋，引導信眾自備環保餐具與購物袋，從源頭減少廢棄物產生，同時結合4月12日至4月20日辦理的「環保香燈腳集點活動」，民眾於活動期間至環保結緣攤商消費或領取結緣品時，可透過掃描參加抽獎，提高參與意願，讓綠色行動融入進香文化。

歡迎攤商於募集期間（即日起至3月20日止）透過加入「環境部LINE@官方帳號」，線上填寫報名表單，經審核通過後即完成申請，並將獲得官方專屬推廣，納入活動宣傳與集點站點，共同推廣環保理念。

環保局長陳華盛表示，落實減塑與惜食，更能體現宗教文化與環境永續並行，呼籲廣大香燈腳及攤商攜手響應綠色進香行動，打造兼具信仰溫度與環境責任的宗教新典範。

