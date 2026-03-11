100萬元！彰化Women38公益市集來了 幫助對象曝光

彰化縣慶祝婦女節系列活動啟動，婦女團體以舞蹈表演為活動暖場，展現女性活力。（縣府提供）

一年一度彰化縣婦女節系列活動重頭戲「Women38公益市集」將於本週六（14日）在鹿港鎮立體育場登場，這項公益市集自2020年推動至今，每年透過義賣募集100萬元協助社福團體，今年邁入第6年，累計募款總額目標將達到600萬元，讓愛心持續在彰化各角落擴散。

公益市集過去5年義賣所得累積超過500萬元，多個社福團體受惠，包括彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會「伯立歐家園」、瑪喜樂社會福利基金會「方舟園區」、聖智啟智中心「聖智家園」、慈愛教養院「慈愛教室大樓」，以及彰化縣自閉症肯納家長協會「肯納秀水作業所」今年義賣所得將捐助「彰化縣小嶺頂愛啟兒關懷協會」，作為興建「愛啟兒社區日間作業設施」經費。

婦女節系列活動從3月到6月，重頭戲為本週六下午在鹿港體育館的活動，以「彰化女力 攜手同行」為主題，縣府結合婦女團體、社福單位共同規劃，內容有千人共舞、Women38公益市集、婦女權益政令宣導區、CEDAW女力決策互動區、Give To Gain打卡牆、性別平等家務分工體驗競賽、闖關及性別找一找等活動，就是要讓民眾在參與活動之餘，也能透過互動了解性別平等與婦女權益議題。

今年系列活動延伸到不同領域，包括分梯舉辦女路導覽走讀活動，還有在彰化夢想館、田中區婦女中心舉辦舒壓課程、性平講座，4月25日在彰化市孔廟舉辦生活時光友善市集也很有看頭。不只這些，縣府安排婦癌篩檢、婦女志工與模範婆媳表揚等活動，盼藉由動靜態、室內戶外都有的活動，讓更多人看見女性在不同領域的貢獻與力量，也讓性別平等理念成為日常。

彰化縣政府推出婦女節系列活動，Women38公益市集將於本週六（14日）在鹿港鎮立體育場登場，邀民眾一起逛市集做公益。（縣府提供）

彰化縣婦女節系列活動本週六在鹿港鎮立體育場舉行，規劃公益市集、婦女才藝展演及性平互動體驗等多元活動。（縣府提供）

彰化縣婦女節系列活動從3月一路到6月，包含女路走讀、舒壓課程、性平講座及友善市集等多項活動。（縣府提供）

