    首頁 > 生活

    不只為「三貓」！苗栗田埂守護台灣快消失的原始色彩

    2026/03/11 07:47 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗田埂守護台灣快消失的原始色彩。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    苗栗田埂守護台灣快消失的原始色彩。（林業及自然保育署新竹分署提供）

    苗栗縣淺山友善農地「三貓田」，近日迎來一群珍貴的植物居民，由林業及自然保育署新竹分署攜手林業試驗所、台灣石虎保育協會及多個NGO，執行「受脅植物-田園保種」的計畫，跳脫傳統森林保護區的框架，嘗試讓稀有的原生植物回到農業地景中，尋找另一種生存可能，成功發現定期刈草管理、類同自然環境的低度擾動，有助於維持植物生長空間效果。

    根據調查，受脅植物偏好生長於墓地或草生地等需適度擾動的環境，依林業署等單位過去試驗，友善農田定期的刈草管理恰好模擬自然界的低度擾動，為新竹油菊、高氏柴胡與島田氏雞兒腸等草本植物騰出了生長空間。在不使用除草劑與殺蟲劑的田埂邊坡上，這些植物展現了驚人的適應力，證明生產地景也能成為物種的避風港。

    今年計畫導入包含槲櫟、流蘇、庭梅與台灣野茉莉等共14種受脅植物及16種原生植物，研究團隊依據地形，將喬木、灌木與草本植物錯落配置於田埂、邊坡與林緣，逐步建構出多層次的植群。

    這種跨界的合作模式，讓保育不再侷限於孤立的復育點，透過石虎、麝香貓與食蟹獴（棕蓑貓）「三貓」，以及受脅植物在淺山綠網中交織共生，找回與土地共融的原始韌性。

