鸚鵡颱風路徑曝！今各地多雲到晴 日夜溫差恐逾10度

中央氣象署表示，今天白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣。（資料照）

中央氣象署表示，今天（11日）清晨西半部山區有零星降雨機率，不過隨著水氣減少，白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣，僅花東及恆春半島偶有短暫降雨。

原位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風，編號第2603號鸚鵡（NURI），未來朝東方向前進，且強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，清晨仍受冷空氣影響，且局部可能有輻射冷卻，中部以北及宜蘭低溫普遍為12至14度，南部及花東則為13至15度，感受寒冷，外出請多加外套注意保暖，不過白天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度，感受上溫暖舒適，但須留意日夜溫差大。

此外，氣象署今天清晨4時31分發布低溫特報稱，今天清晨至上午新北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；苗栗縣、彰化縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至18度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖晴時多雲，8至13度。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣象署預報，明天（12日）大陸冷氣團或另一強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再下降，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷，日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週六（14日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週日（15日）至週二（17日）各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 19 ~ 30 21 ~ 29 24 ~ 30 20 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

編號第2603號颱風「鸚鵡」未來朝東前進，且強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。（圖擷自中央氣象署網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法