03/11 各報重點新聞一覽

2025年國民所得毛額 我勝日韓 韓媒︰台灣是晶片最大贏家

南韓央行十日公布數據顯示，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）為三萬六八五五美元（約一一七．四萬台幣），為連續第三年停留在三．六萬美元區間，低於日本的三．八萬美元（約一二一萬台幣）、台灣四萬五八五美元（約一二九．三萬台幣）。專家指出，台灣因受益於半導體產業蓬勃發展，因此國民所得大增。

台日去年互訪821.3萬人次 創新高 日本國會議員 訪台人數破紀錄

台日關係近年穩健發展。外交部台灣日本關係協會副秘書長林郁慧昨日指出，台日互訪人次去年達到八二一．三萬人次，去年日本朝野各政黨國會議員訪台人數也超過一二〇人次，皆刷新歷史紀錄。

殭屍毒品流入 法務部超前部署 賽拉嗪 升列二級毒品管制

近年在美國氾濫的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），因吸食後會造成施用者皮膚、肌肉潰爛、肢體僵硬，宛如喪屍，又被稱為殭屍毒品。且其價格低廉，擴散迅速，我國國內已在咖啡包內檢驗出該毒品。目前查獲量雖少，但法務部毒品審議委員會決定「超前部署」，去年決議將「賽拉嗪」升列為第二級毒品，行政院已於今年二月二十四日公告。

聯合報

平穩物價…油價啟動緊急緩漲機制 中油再吸收6成漲幅

美伊戰事推升國際油價，行政院祭出五項措施。行政院長卓榮泰昨說，針對汽、柴油，除了原先的雙緩漲機制，再啟動緊急緩漲機制，由政府吸收部分漲幅；汽柴油貨物稅減徵拉高至法定上限的百分之五十，並持續辦理農漁業機具用油補貼。

人口危機／單月首見 2月新生兒跌破7千人

內政部戶政司昨公布最新戶口統計，台灣總人口數為二三二八萬二七三人，連續廿六個月負成長；二月新生兒為六五二三人，相較去年同期減少三八八四人，減幅百分之卅七點三二，新生兒較上個月減少二二○○人，月減百分之廿五點二，有史以來首度單月新生兒人數跌破七千人。

中國時報

政府出手 下周油價可能不漲反降

伊朗戰事衝擊推升國際油價，行政院為降低對物價衝擊，10日宣布除既有的「雙緩漲機制」外，再啟動「緊急專案緩漲機制」。依國際油價走勢，下周汽油價格經雙緩漲機制調整後，每公升看漲1元，再經專案機制調整，政府吸收6成後，每公升約調升0.4元。不過中油強調，因汽油貨物稅擴大減徵預計下周上路，油價確實可能「不漲反降」。

川普稱戰爭快結束 油價跌股市彈

國際油價9日上演「交易史上驚人的大逆轉」！美國總統川普稱，對伊朗的戰爭可能很快就會結束。這一句話、一個預期，將原本衝向120美元的脫韁油價砸回90美元以下，美股尾盤也出現Ｖ轉，並帶動亞洲股市10日全面反彈。

