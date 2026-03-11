離島居大不易 望安鄉將軍離島傷患連夜後送一波三折

澎湖縣望安鄉將軍離島有居民摔傷，跨海後送馬公過程一波三折。（許賢德提供）

望安鄉將軍離島昨（10）日深夜傳出民眾摔傷意外，經將軍衛生所診斷後需要後送，由於陣風高達8級，澎湖駐地醫療直升機凌天航空及空勤隊無法出動，轉由澎湖海巡隊巡防艇執行，但因風浪過大，加上夜間照明不佳，船艦只能慢速行駛，折返馬公已是今（11）日凌晨。

根據調查指出，將軍離島一名年長男性居民，因不慎摔傷，緊急送往將軍衛生所救治，因當地醫療設備不足，無法獲得及時照顧，因此在10日晚間10時45分申請後送，但因風浪緣故，直升機無法執行任務，轉而向澎湖海巡隊申請後送，雖然10日全天候7-10級，澎湖海巡隊報停任務，但在救人第一前提下，仍派出海巡艦前往救援。

由於將軍港無法容納大型海巡艦艇迴旋空間，經海巡與望安鄉公所聯繫，由鄉長許賢德領軍搭乘交通船，前往一海之隔的將軍港，將衛生所護士與傷患、家屬等人，先行接駁至望安潭門港，等待海巡艦艇到來，望安警分局與將軍消防人員，也全程戒備護送傷患。

雙方原本約定深夜11時15分抵達潭門港，但海巡艦艇遲至深夜11時45分抵達，讓傷患及家屬等隨行人員，在寒冷刺骨的深夜中苦苦等候半小時以上，對於海巡艦艇遲到相當不悅。但澎湖海巡隊表示，海上風浪不佳，又是夜間行駛，不敢全速開大車，才能兼顧救援人員生命安全，再次凸顯離島居民的悲哀，受限於天候因素，導致許多後送無法順利進行。

澎湖海巡隊艦艇頂著8級風浪，摸黑在潭門港接駁病患。（許賢德提供）

