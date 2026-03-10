桃園市觀光工廠加1！阿媽牌生鐵鍋展現職人精神 幸福旗艦館今開幕

桃園市長張善政（中）參觀「阿媽牌生鐵鍋幸福旗艦館」。（記者李容萍攝）

桃園市平鎮區「阿媽牌生鐵鍋幸福旗艦館」今（10）日舉辦觀光工廠開幕，該品牌堅持手工製鍋理念，獲得累計5屆「桃金好禮」肯定。桃園市長張善政等人出席開幕活動，肯定其為桃園優質品牌重要代表，展現桃園製造的職人精神與品牌實力，市府將持續推動觀光工廠相關輔導工作。

阿媽牌生鐵鍋由執行長葉欽源與妻子吳玉華共同經營，從夜市擺攤起家，歷經流浪與挫折，堅持打造無塗層、健康的台灣製碳鋼生鐵鍋，致力推廣「回家吃飯」的幸福溫度。該品牌透過一體成型、手工打磨及去碳處理等工序，確保商品品質穩定，除累計5屆「桃金好禮」肯定，並獲選2023桃金好店，另於2024年再獲桃金好店風格獎。

張善政表示，桃園每一家觀光工廠都非常有特色，阿媽牌生鐵鍋更是全台唯一，將傳統技藝結合現代科技，把每一個生鐵鍋產品做到盡善盡美，尤其業者製造過程強調未來使用時不會釋出任何有害毒物，讓消費者可以用的安心、烹煮料理吃的安心，其職人精神讓人敬佩，成立觀光工廠也讓更多民眾看見品牌背後的故事。

市府經濟發展局長張誠、觀光旅遊局長陳靜芳提到，在經濟部、工研院及經發局共同輔導下，阿媽牌生鐵鍋轉型成立幸福旗艦館觀光工廠，不僅是企業營運場域升級，也象徵桃園在地品牌從傳統製造走向品牌經營、場域體驗與城市行銷的重要成果。桃園目前已有33家觀光工廠及產業文化館，除展現桃園深厚多元的產業實力，更彰顯在市府輔導推動下，逐步建立從製造研發、品牌加值、場域體驗到城市行銷的完整發展鏈結。

包括經濟部參事雲瑞龍、平鎮區副區長詹國華、立委呂玉玲、市議員王珮毓、桃園市觀光發展基金會副執行長陳信守、財團法人工業技術研究院經理蔡秀如、中華民國觀光工廠促進協會理事長林世閎、桃園觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏等人均一同出席活動。

「阿媽牌生鐵鍋幸福旗艦館」舉辦觀光工廠開幕，執行長葉欽源現場示範開鍋及養鍋方法。（記者李容萍攝）

