    首頁 > 生活

    桃園兒美館「外掛學校」登場 把孩子的聲音錄進Podcast

    2026/03/10 23:23 記者李容萍／桃園報導
    桃園兒美館「外掛學校」活動一大特色，是將兒童討論的聲音延伸至活動現場之外。（桃園兒美館提供）

    今年清明連假為4月3日至6日共4天，包括兒童節與清明節，桃園市兒童美術館策劃「外掛學校」，是一個以「兒童參與」為核心的藝術實驗教育計畫，強調共學、共創與共享，藉由藝術實踐的過程，引導兒童發展並訴說自身觀點。

    桃園市立美術館長林詠能表示，首先於3月29日登場的「外掛學校」前導座談，邀請3位長期關注「以孩子為主體」的實踐者共同參與，包含富邦文教基金會、社團法人超越遊戲協會及《少年報導者》，分享他們如何透過不同計畫與行動，實踐「與兒童一起」的理念。

    4月3日至4日，「外掛學校」以平等為主題推出3場兒童工作坊，邀請驫舞劇場舞者方妤婷、獨立策展人孫以臻攜手藝術家王懷遠，以及玩劇小獸工作室，分別從舞蹈律動、視覺藝術與偶戲表演等不同情境，帶領孩子一起探討何謂平等。

    林詠能說，此屆活動的一大特色，是將兒童討論的聲音延伸至活動現場之外，透過現場聲音錄製，安排於「桃美館藝聲菌 Podcast（播客）」播出，讓孩子的思考軌跡持續向外擴散，使更多人聽見，也讓平等的想像能在差異共存中交織出多重的聲景。更多活動資訊及報名方式，可至桃園市立美術館官網或桃園市兒童美術館臉書查詢。

