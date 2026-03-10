逆境綻光芒！9生命勇士 入圍桃園總統教育獎

桃園市總統教育獎初審揭曉，有別於傳統的宣達儀式，活動安排像是一場見證生命韌性的感動盛會。（桃園市教育局提供）

桃園市2026總統教育獎初審結果揭曉，此屆初審吸引來自市內各國中小的生命勇士獲薦參與，經初審委員會審慎評選過程，最終由4位國中生及5位國小生脫穎而出。市府教育局為了向這些不向命運低頭的學子致敬，今（10）日在觀音國小舉辦頒獎典禮，由局長劉仲成頒發紀念獎牌及8000元獎助學金，期盼他們能通過教育部國教署的複審。

大崗國中學生陽岑駿展現過人的體育魂，國一遭逢嚴重車禍導致骨折與眼眶骨裂，卻以超乎常人的意志力挺過復健，勇奪2025年全中運角力第5名，立志成為保護人民的保母或教練。

富岡國中學生鄭湘婷克服隔代教養困境，從音樂門外漢蛻變為國樂社大提琴首席兼社長，率隊蟬聯兩屆全國賽優等佳績，生長於客家庄的她以傳承客家文化為己任，利用零碎時間苦練客語寫作與演說，榮獲桃園市語文競賽第3名，完美詮釋「努力能造就無限可能」的堅韌信念。

中壢國中學生簡予芹在經濟匱乏與免疫系統失調的雙重夾擊下，靠著看影片自學苦練，硬是跳上全國舞蹈大賽的舞台；東興國中學生羅巧榆則在失去雙親的痛楚中，將伯父母的愛化為自律成長的養分，期盼未來能成為撐起他人世界的那把傘。

瑞梅國小學生陳品媗縱使有先天性白內障與弱視的阻礙，卻能熟稔地使用擴視機學習，並在合唱與說故事比賽中自信發光；新明國小學生范厚恩與重病母親相依為命，努力克服自身的情緒與過動障礙，在程式設計中找到一片天，其創作的LINE正向貼圖成功上架，成為母親最大的驕傲。

錦興國小學生施玉珍身為菲律賓新住民二代，面對家境清寒及學習語言環境，她不被逆境所困，從原本對中文一竅不通，如今能與師長流利對答並熱心投入服務學習，她立志披上白袍成為醫護人員。

楓樹國小學生鄭仲芹與母親相依為命，早熟懂事的她堅信「持續努力就能接近目標」，不僅在課堂勤奮向學，更將畫筆化為心靈的出口與希望的入口，屢次在校內外繪畫比賽獲獎，用色彩描繪出對未來的期盼。

龍岡國小學生陳良安去年奇蹟似地戰勝導致全身癱瘓的重病，重返校園後主動擔任糾察隊，用親身經歷鼓舞每一位陷入低谷的同儕。

