嘉義「種肖楠行動」9年造林65公頃 種子歉收今年贈送樹苗減

陳茂田等緞繻村民推動「種肖楠行動」，9年造林面積達65公頃。（陳茂田提供）

嘉義縣竹崎鄉緞繻村民2017年起自發性推動「種肖楠行動」，由台南黃姓企業家出資，免費提供台灣原生種肖楠等苗木，鼓勵農民及地主廢除檳榔園轉為種樹造林，行動至今9年，累計造林面積達65公頃；今年樹苗申請即日起至3月20日受理，因近年種子歉收，供應的樹苗減為約1萬棵。

「種肖楠行動」推手、退休工程師陳茂田說，9年來，累計已176位農民及地主響應，共種植6萬2000餘棵肖楠樹，不過近年受颱風影響，肖楠種子歉收，今年可提供肖楠苗僅約1萬棵。

百藝種苗園業者李美妹說，肖楠生長速度慢，1年的苗木僅20至30公分高，而「種肖楠行動」所需樹苗需50至60公分高，育苗需時2至3年，孰料2024年至去年的7、8月颱風侵台，正值種子成熟期，造成去年、今年苗木數量減至往年10分之1，預估明年樹苗恐更為短缺。

陳茂田表示，今年樹苗來源一度「難產」，且苗木價格因缺貨上漲近3成，幸好奔走多家苗園後，購足約1萬棵樹苗，讓種肖楠行動得以不中斷。

今年仍將提供高經濟價值的肖楠、欒樹與櫸木苗，優先供應有自有土地願意造林者，申請者需提供土地權狀的地段、地號與面積，並填寫種樹同意書，致電給他0910080284登記，預計清明節前後發放。

竹崎緞儒村民攜手黃姓企業家，每年免費贈送苗木，推動廢檳榔園營造肖楠林。（陳茂田提供）

