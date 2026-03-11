為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連報警都不用！日人來台弄丟手機 運將大哥「1動作」找回來

    2026/03/11 00:36 即時新聞／綜合報導
    計程車示意圖。（資料照）

    在台灣人生地不熟，即便掉手機，不用報警也能找回來？一位日本旅客分享在台灣遭遇這類情事的經驗，在日網掀起熱議。

    近日一位日本網友在X平台發文表示，他在台灣時有次不小心把手機遺忘在計程車上，下車後驚覺手機不見相當慌張，可是手上又沒有收據，不知道自己究竟搭哪台車，只好回到原本搭車的地方，詢問了現場一位看起來也是運將的大哥。

    沒想到對方超級阿莎力，二話不說拿起無線電幫忙通知其他計程車司機，最後手機還真的順利找回來，讓原PO直呼「真的很感動！太謝謝了！」

    其他日本網友紛紛留言，「記得之前我和朋友去台灣，不小心把相機鏡頭蓋掉在路上，結果有位台灣青年撿到後，特地追上來把它還給我們，也正是那個時候開始，我就喜歡上台灣了」、「台灣真的很溫柔，真的是一個很棒的國家呢」、「台灣的人真的很親切」、「台灣這個國家真的很優秀，那裡的人都非常有風度」。

