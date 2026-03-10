擺脫猴害！台東知本復刻「藥山」榮景 打造中草藥廊道

知本地區可望跟上國家政策，成為中草藥種植產業一環。（記者劉人瑋攝）

面對農民長期飽受猴害侵擾，台東知本地區正積極尋求轉型，計畫重現日治時期的「藥山」榮景。由於中草藥具備抗猴害特性，加上疫後全球需求大增，衛福部中醫藥司正研議於屏東、台東一帶打造「中草藥廊道」，讓知本有望從傳統農業轉型為國家級的中藥材供應基地。

台東知本温泉區10日舉辦「知本藥山再現-青草春日宴」，以「一草一菜」為主軸，整合青草復耕、草本生活應用與產業交流行動，啟動台東中草藥示範廊道的地方實踐節點。

知本的「樂山」本稱「藥山」，日治時期種植大量金雞納樹以提煉「奎寧丸」抗虐疾，有著種植大量中藥歷史。當地忠義堂管委會主委、知本溫泉農業運銷合作社理事主席陳金定回憶說，當年自己父親就是擔任挑夫，運送物資、食品供在山區種植金雞納樹者使用，見證當時種藥盛況。

衛福部中醫藥司司長蘇益彰指出，台灣目前高達九成的中草藥仰賴進口。然而經歷疫情後，全球對中藥需求增長三成，且「台灣清冠一號」的成功研發，讓政府體認到中藥自給與韌性的重要性。蘇益彰強調，隨著氣候變遷，中藥材已不再拘泥於傳統的「道地產區」，只要種植技術正確、有效成分濃度達標，台灣各地皆具備開發潛力。

蘇益彰表示，未來將採取「以醫領藥、以藥帶農」的策略，由醫療端提出需求，引導農民計畫性種植。目前政府規劃在太武山兩側的屏東與台東地區，建構完整的中草藥產業廊道。只要種植規模達標，即可形成完整的產業鏈，這不僅能提升台灣藥品的自給能力，也將成為知本地區產業轉型的關鍵契機。

以往知本種植中草藥興盛，還由挑夫帶著生活用品上山供農工使用。（忠義堂提供）

