跟著桃市圖大竹分館！開啟「智慧生活 X 科學魔法探索之旅」

「智慧生活 × 科學魔法的探索之旅」除講座外，還有科普桌遊、魔術教學、AI體驗課、網紅分享、展覽講座與科普劇場等多元活動。（資料照，桃園市圖提供）

當孩子仰望星空，好奇宇宙的邊界；當他們親手操作感測裝置，未來其實已在掌中發生。桃園市立圖書館大竹分館今年以「智慧生活 × 科學魔法的探索之旅」為年度主題，系列活動3月15日開跑，從星際探索跨足AI與智慧科技，打造一整年近40場動手做、親身玩的科普盛會，讓科技不再遙遠，而是孩子看得懂、玩得會、做得到的能力。

大竹分館首場攜手黑洞科學教育推出兩大親子亮點課程─親子講座《城市的溫度：材料決定未來》及魔法實驗室《光影魔術師：城市之眼的誕生》，透過吸熱實測與光影實驗，孩子將親手比較材料溫差、觀察影像生成原理，在實作中理解節能設計與感測科技，揭開智慧城市背後的科學關鍵。

除了講座，還有科普桌遊、魔術教學、AI體驗課、網紅分享、展覽講座與科普劇場等多元活動，讓學習從「聽」升級為「做」，從閱讀延伸到舞台與生活。

6至9月暑假期間，將推出沉浸式主題展覽《AI未來魔法城》，打造一座結合科技與想像力的未來實驗場。現場設置感測互動裝置與機械操作模型，讓孩子實際體驗科技如何「感知」環境、回應世界；假日更有限定AI智慧體驗活動，讓全家一起走進未來生活。課程與展覽採任務導向設計，強調觀察、思考與解決問題，呼應108課綱核心素養，讓科技不再冰冷，而是一場充滿成就感與創造力的探索旅程。

張姓家長分享，原本對科學興趣不高的孩子，在參加天文與實驗課程後，開始主動詢問黑洞與星球的問題，甚至在家中重現課堂上的小實驗，「看到孩子願意主動學習，比成績進步更讓人感動。」而孩子從陌生到理解、從排斥到主動探索，正是大竹分館持續深耕科普教育的最大動力。

