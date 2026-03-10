為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    四鯤鯓漁港驚見粉狀怪渣 漂浮死魚與綠鬣蜥 環保局採樣追查

    2026/03/10 22:28 記者洪瑞琴／台南報導
    四鯤鯓漁港驚現大量不明粉狀漂浮物伴魚屍。（南市議員林美燕服務處提供）

    台南南區四鯤鯓漁港碼頭南側水域，近日突然出現大量顏色怪異的粉狀殘渣漂浮水面，還夾雜10多隻吳郭魚及1隻綠鬣蜥屍體，畫面相當詭異，讓當地漁民十分驚恐。市府環保局已到場採樣檢驗水質與殘渣成分，並展開追查來源。

    四鯤鯓漁港位於安平商港區南側，是台南外海養蚵的重要轉運據點，漁民可沿鯤鯓湖渠道航行至南區清水路，將收成的鮮蚵載運至市場，長年形成穩定產業鏈。近年當地也結合紅樹林生態與蜿蜒水岸景觀發展水上市集，逐漸吸引遊客造訪，港區發展日益活絡。

    然而漁民日前發現，漁港最南側水域突然聚集一大片不明粉狀殘渣，浮浮沉沉圍繞在船筏旁，不但未溶解也未散開。仔細查看，殘渣中竟包覆著吳郭魚與綠鬣蜥屍體，現場景象令人怵目驚心。

    漁民隨即向管理港區水域的安平港分公司反映，並向市議員林美燕陳情。林美燕立即向環保局、農業局及台南岸巡隊詢問，但各單位均無法解釋來源，因此緊急安排於8日下午5時進行聯合會勘。

    鯤鯓里長陳金江及漁會人員指出，四鯤鯓漁港水質向來良好，過去冬季偶有小區域漂浮淤積物，但像此次如此大面積不明殘渣並伴隨魚類與綠鬣蜥屍體，前所未見，懷疑可能與上游日新溪沿岸排放管制有關，希望相關單位儘速查明源頭，避免水質與生態受害。

    環保局人員已在現場舀取海水與殘渣樣本帶回檢驗，林美燕與服務處人員葉翰勳也在場見證採樣過程，要求儘速完成檢驗並對外公布結果。環保局表示，水質與殘渣成分檢測約需3天時間，後續將依結果進一步追查原因。

    環保局採樣檢驗，追查異常水域污染源，（南市議員林美燕服務處提供）

    熱門推播