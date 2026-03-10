「張寶英獎助學金」設立20年 連江議長張永江再捐12萬

連江縣議長張永江（左一）挹注近12萬元給「張寶英獎助學金」，東引鄉長林德建（右二）捐2萬元加菜金給東引國中小；由東引國中小校長鄭子駿（左二）接下。（圖為連江縣政府提供）

位於國之北疆的連江縣東引鄉，東引國中小是全東引唯一的學校，「張寶英獎助學金」設立至今已滿20年。連江縣議會議長張永江為延續母親張寶英女士生前關懷教育、鼓勵學子的精神，日前再挹注近12萬元，使原有50萬元獎學金基金能補足；他建議校方檢討及放寬獎助學金發放規定，除鼓勵品學兼優學生外，萬一學生有急難救助需求，也能申請，照顧更多需要協助的學生受惠。

張永江回憶「張寶英獎助學金」設立的往事，他說民國94年母親辭世，他當時是議員，他與兄弟姊妹將母親奠儀50萬元設立「張寶英獎助學金」，期盼鼓勵東引島上的學子努力向學，照顧清寒或家庭突遭變故的學生。除了捐款設立獎助學金外，也曾以母親名義捐贈10萬元，充實東引鄉圖書館的館藏，推廣閱讀風氣。

請繼續往下閱讀...

另外，東引鄉長林德建亦捐贈2萬元給東引國中小，嘉勉師生這段時間參與擺暝季迎神遶境活動的付出，肯定學校在傳承地方文化、凝聚離島社區情感上的用心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法