車輛故障、備用車上陣 乘客抱怨髒、椅套發霉 桃客致歉挨罰2千元

有民眾在threads網路平台抱怨搭乘桃園客運公車設備老舊、髒亂。（擷取自threads網路）

有民眾在threads網路平台抱怨搭乘桃園客運公車設備老舊，不僅髒亂、椅套還發霉，質疑難道這就是桃園公車的品質嗎；桃客說明，這是5010中壢-桃園（仁美-八德）於3月6日上午10點由中壢站發車班車，由於正常班車故障，為避免脫班造成民眾困擾，才緊急使用備用車輛，只是備用車輛沒有專人負責打掃，才會有髒亂情形，向當天搭乘的民眾致歉。

桃客表示，備用車輛是車況比較不好，但還是能夠行駛，為預防正常車輛故障或拋錨情形發生，每個調度場都有備用車輛以備不時之需，只是正常車輛有專門司機負責，備用車輛沒有專人負責清潔，才會出現髒亂問題，未來也會針對備用車輛定期清潔、打掃。

交通局公共運輸課長林宗漢表示，雖然桃客中壢站已就備用車輛進行清潔、消毒作業，並回報清潔成果；但針對桃園客運備用車輛髒亂問題，交通局仍開出2000元罰單，希望桃客針對備用車輛也要定期清潔、消毒，不要讓乘客有不好的印象。

