北市訂道路救援指引盼解市民痛點 蔣萬安：寧可撈過界不要三不管

台北市長蔣萬安主持市政會議。（北市府提供）

台北市政府訂定「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，即日起實施。市長蔣萬安今於市政會議中提到，在轄管業務內，市民遇到的困難，可能是長期的痛點，要盡力去發現，主動積極提出解方，「寧可撈過界，不要三不管！」

蔣萬安表示，交通局、法務局在短時間內訂出「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，值得肯定。這不只是行政規範的建立，更是打擊不肖業者、守護市民財產安全的具體行動，道路救援應是雪中送炭，絕不能是趁火打劫，並且要求交通局定期追蹤執行成效，把安全和公正還給市民。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安指出，此項道路救援指引是台北隊共同的責任，各局處都該時時檢視各自轄管的領域，有無業界隱藏的黑箱、鑽法律漏洞的蟑螂，傷害到民眾的權益。施政應「以人為本、以市民為核心」，市府團隊不只有魄力、有執行力也有溫度，面對市民的痛點，定要主動觀察、發現問題、主動出擊、提出解方。

他認為，「寧可撈過界，不要三不管。」只要是傷害市民權益的事，市民關注的議題，就該主動討論、立刻行動，並以已故巨大集團創辦人劉金標的名言「只要能為客戶解決問題就是創新」，勉勵局處首長勇於突破，「為市民解決問題也是一種創新」，大家一起努力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法