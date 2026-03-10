為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    自主碳排減量2700餘項 估減4745萬噸溫室氣體

    2026/03/10 23:48 中央社
    環境部長彭啟明。（資料照，記者田裕華攝）

    2050淨零排放是全球共同的氣候目標。環境部統計，企業自主減量計畫總共提出2700餘項措施，預估到2030年相對2025年，可帶來約4745萬噸二氧化碳當量的溫室氣體減量貢獻。

    環境部今天發布新聞稿，環境部長彭啓明應邀出席「第23屆全國NGOs環境會議」，向長期投身環保議題的團體表達誠摯感謝。

    針對邁向2050淨零排放，彭啓明指出「碳定價」與「產業轉型」是關鍵，環境部統計，企業自主減量計畫總共提出2700餘項減量措施，預估到2030年相對2025年，可帶來約4745萬噸CO2e（二氧化碳當量）的溫室氣體減量貢獻。

    彭啓明提出「雞尾酒式療程」治理策略，從空氣品質管理、土石方運輸監管、廢棄物掩埋場防災、鋰電池火災問題，到廚餘與惜食政策、減塑行動等民生議題，都需進行多元微調改革，透過精準管理解決環境痛點。同時，邀請社會各界一起參與、一起監督。

    彭啓明表示，環境治理是一條長遠且具挑戰的路，必須建立在政府與民間持續對話、彼此支持的基礎上，才能在制度與社會期待間找到平衡。

    彭啓明說，公民參與是環境治理最重要的力量，以環評制度為例，目前已進行制度微調，在環評大會新增5到10分鐘的「公眾意見整理」時段，讓來自系統平台、記者會或媒體的民間訴求，在委員審查前完整呈現，協助委員更清楚掌握正反意見。也積極導入AI與開放資料，預計推出「iEcho」功能，讓公眾意見與開發者回應能精準對標，並透過網路傳達打破距離限制，讓鄉親不需舟車勞頓即可參與。

