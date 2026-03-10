北市祭道路救援指引防拖吊蟑螂 3年累計31件爆「2公里開價4萬1」

國內近日接連傳出「拖吊蟑螂」爭議，交通部將訂定市區道路拖吊車定型化契約，最快年底上路。圖為情境照，與新聞無關。（資料照）

台北市政府今公告「台北市道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」，針對「拖吊蟑螂」作業程序訂出明確規範，以保消費者權益。根據統計，近三年因車輛故障使用業者拖吊服務後，反映價格過高或不合理的申訴案，計有31件，其中不乏上網搜尋道路救援受騙案例，不到兩公里被索討4萬餘元。台北市政府主任消費者保護官林傳健提醒，消費者於車輛拖吊前，應詳細詢問業者費用計算方式，並妥善保存報價或對話紀錄，倘若發生爭議可向各縣市政府申訴。

市府統計，消費者因車輛故障使用業者拖吊服務後，反映價格過高或不合理而申訴，2024年7件、2025年16件、2026年至今8件，近三年累計31件。有民眾上網尋求道路救援，致電網站詢問和現場報價，業者都稱是「1200元＋每公里30元」計費，遂從內湖區民權東路六段拖吊至陽光街，付費時卻被索討4萬1千餘元，雙方協商未果，業者甚至揚言提告詐欺。

另一例為車子沒油半路熄火，在網路上搜尋道路救援，業者於電話中報價出車1200元，並說好每公里收費金額，救援人員到達後，傳送包含報價單在內的多張待救援照片，由於現場環境混亂，並未第一時間確認報價，直接回覆確認救援，完成後對方堅持現金付款，費用高達5萬6000元，事後回想才恍然大悟應是遇到「拖吊蟑螂」。

法務局表示，消費者於交易前檢視確認業者名稱、地址及收費項目、計價標準等資訊，避免選擇資訊不清或收費標準不合理的業者。倘若業者坐地起價，可不同意與其交易；契約成立後，業者如未經消費者同意，不得單方變更契約內容。如認因遭詐欺而為交易，民眾得撤銷其意思表示，主張契約不成立，或認業者拖救過程有涉及詐欺、強制、妨礙人身自由等罪嫌，可向警察機關報案、告訴（發）。國道或快速公路上拋錨，則可參考選擇交通部公路局網站公布的特約拖救業者與統一費率表。

對於現今是否有車輛拖救相關定型化契約，業者能否以上車費、下車費、絞盤費、夜間加成、下雨出勤費等名目層層加價，以及目前法規是否可撤銷不肖業者營業資格？

法務局回應，「消費者保護法」第17條明定定型化契約應記載或不得記載事項專屬中央主管機關權責，目前中央尚未就車輛拖救訂定相關定型化契約應記載或不得記載事項，市府也未就此節定有相關契約範本供業者參考使用。

此外，除了國道或快速公路的拖救，依「道路交通管理處罰條例」及「高速公路及快速公路交通管制規則」，明定其費用費率及登記許可應依交通部公路局規定外，基於契約自由原則，除法令另有規定或限制，企業經營就其提供之服務者自得自行明定收費項目及價格，惟仍應符合「消保法」第4條及「台北市消保自治條例」第9條關於消費資訊完整充分揭露義務。

其餘道路上的車輛拖救，並非法律明定應經許可始得經營的行業，故無所謂撤銷拖吊業者營業資格情形。

交通局補充，由於可執行道路救援拖吊服務的業者眾多，像是機車只需小貨車即可，故無家數統計，且因道路救援在法規上較無具體規範，除了高速公路、快速道路之外，全國都沒有任何訂定相關規範。交通部日前預告，未來將訂定市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，預計下半年預告草案，最快年底上路。

