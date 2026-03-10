冬陽露臉！週三短暫回溫轉乾 僅東南部偶有降雨

週三各地白天回暖，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度。（擷取自中央氣象署網站）

週三（11日）全台天氣轉趨穩定，清晨受冷空氣影響，北部及宜蘭仍低溫凍人，局部地區甚至可能下探至10度以下。但隨著白天水氣減少，各地氣溫將顯著回升，高屏地區甚至可能到達27度。

中央氣象署預報，週三清晨仍受冷空氣影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東則為14至16度，尤其北部及宜蘭局部地區可能來到10度以下，感受寒冷。不過白天太陽加熱之下，各地氣溫快速回升，預估高溫來到20至24度，尤其高屏可以來到26、27度，感受上溫暖舒適，但仍要留意日夜溫差大，早晚外出請注意氣溫的變化。

降雨方面，週三清晨西半部山區有零星降雨機率，不過隨著水氣減少，白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣，僅花東及恆春半島偶有短暫降雨。

週三離島方面，澎湖晴時多雲，17、18度；金門晴時多雲，11至18度；馬祖晴時多雲，11至13度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週四至週五新一波強冷空氣南下，預測北部至東部高溫約18至21度，低溫約12至14度，南部高溫約21至25度，低溫約11至14度；各地多為晴時多雲，降雨影響不大，僅東部雲量略多，偶有零星降雨。週末起冷空氣將逐漸減弱，環境則持續偏乾，預測北部至東部高溫約22至24度，低溫約14至17度，中南部高溫約25至28度，低溫約14至17度；​各地維持晴或多雲天氣。

紫外線指數方面，週三新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週三清晨強烈大陸冷氣團影響，白天冷氣團減弱，環境風場為東北風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週三白天各地轉為晴到多雲、可見陽光的天氣，僅花東及恆春半島偶有短暫降雨。（擷取自中央氣象署網站）

週三的紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週三的空氣品質，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

