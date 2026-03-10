善用國道高架橋下空間 台中霧峰將闢滑步車多功能場

台中市議員張芬郁爭取在霧峰四德里國道三號高架橋下闢設滑步車等多功能場所，近日已動工。（記者陳建志攝）

台中霧峰區四德里缺乏大型運動空間，為了讓民眾有更多的運動休閒場所，台中市議員張芬郁、四德里里長廖德源爭取在國道三號高架橋下闢設運動休閒設施，其中靠近四德路498巷的橋下空間近日動工，將闢建滑步車等多功能場所，民眾開心霧峰多了一處運動休閒場所。

台中市議員張芬郁表示，國道三號、台74線快速公路和中投公路行經大里、霧峰，部分橋下的空間可活化再利用，3年前爭取在四德路498巷國道三號高架橋下空間設置簡易體健設施，但限於經費，僅開發部份空間使用。

霧峰四德里長廖德源表示，里內缺乏大型活動空間，四德路498巷國道橋下空間成為居民運動休閒場所，不少里內大型集會活動也在該處舉辦，但空間只利用一半相當可惜，居民都期待能持續擴充。

張芬郁表示，為了讓民眾有更多元的休閒空間，去年5月與廖德源里長，邀集運動局、霧峰區公所等單位會勘，運動局同意擴大使用範圍，第一階段先進行鋪面改善，並闢設為滑步車等多功能場所，近日已動工。

市府運動局表示，近期霧峰國道三號和大安西濱高架橋下空間完工後，全市橋下運動場會增加至14處，其中12處是籃球場、1處射箭場和1處滑步車等多功能休閒場，其中以霧峰區有10處數量最多。

