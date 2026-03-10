澎湖海上花火節 「七龍珠市集」招商說明會

澎湖國際海上花火節帶來人潮，希望能帶動地方經濟發展。（記者劉禹慶攝）

今年澎湖國際海上花火節，與國際知名動漫《七龍珠Z》，進行跨界合作，將打造「花火七龍珠市集」，結合美食、文創、特色商品、品牌體驗，讓遊客在欣賞花火之餘，也能體驗最具特色的澎湖市集文化，今（10）日在澎湖海洋地質公園中心，舉行花火招商說明會。

說明會內容，包括市集活動規劃、攤位位置與配置、招商類別與限制、攤位費用說明、宣傳資源與曝光機會、報名方式與審核流程，今日說明會由澎湖縣工策會總幹事張豪澤主持，數十位攤商出席，關心今年花火七龍珠市集攤位規劃方向，包括副議長藍凱元也相當重視，要求主辦單位妥善照顧澎湖攤商權益。

由於去年「花火市集」，出現垃圾清理、攤位順序不公、提早退場機制、販賣物品同質性過高、沒有帳篷、水電及桌椅等問題，造成攤商不滿，並向議員投訴，引發不少風波，因此今年主辦單位為表慎重，並加強與攤商溝通協調，特別制訂2套方案，提供攤商自行決定，以示公平性。

第一套方案，由主辦單位包辦帳篷、水電供應，並統一攤商規格，達到視覺上美感，但因成本價格高昂，攤商負擔也較高，以前段招標區而言，每攤每日就要2500元以上；第二套方案則沿用去年模式，前段招標區每攤每日1000元以上，由於以照顧澎湖人為優先考慮，澎湖攤商另有優惠，原則上不會高於去年價格，經攤商表決現場舉手，採取第2套沿用去年模式拍板定案。

澎湖花火七龍珠市集招商說明會，決定沿用去年模式收費。（記者劉禹慶攝）

