豬哥亮青澀證件照曝光！釣出謝金燕認證 網驚呼撞臉陳傑憲

有網友驚呼年輕時的豬大哥撞臉陳傑憲。（圖翻攝自Threads+本報資料照）

秀場天王豬哥亮雖然2017年因大腸癌辭世，但其身影至今仍時常被網友翻出來回味。近日豬大哥年輕時的證件照意外在網上掀起熱議，不少網友驚訝豬大哥少年時的帥氣模樣，甚至有人直呼撞臉「台灣隊長」陳傑憲！

近日在Threads上瘋傳年輕豬哥亮的證件照，據悉是他出道後的第一張藝人證，可以看到當時的豬大哥留著一頭李小龍髮型，五官又立體，高顏值讓大批網友驚艷，甚至還釣出豬大哥的女兒、台灣歌壇著名天后謝金燕留言認證：「我小時候看過這個小本本」。

請繼續往下閱讀...

還有網友發現，年輕的豬大哥，神韻竟然有些神似陳傑憲，特別將2人的照片放在一起對比，結果引來上百萬人朝聖，驚呼「越看越像，我的天哪！」、「豬哥亮真的很帥，不然女兒怎麼會那麼漂亮」、「豬哥亮沒死，只是去打棒球」、「大尾鱸鰻三演員找到了」、「硬要說，五官算是同款，都是帥哥粗曠等級」、「我重生了。重生回到30歲壯年的身體，這次我立誓不再賭球，而是站上壘包成為一名棒球新星……」、「那是你沒發現豬大哥只是化名在打棒球而已，還一堆人說他死了」。

豬哥亮剛出道的藝人證最近在網上瘋傳。（圖翻攝自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法