協助學校推動學習歷程檔案 教育部年投逾2000萬

協助學校推動學習歷程檔案 ，教育部一年投入逾2000萬元，並舉辦學生和教師分享會。（教育部提供）

學習歷程檔案已成為大學申請入學的重要審查資料，但偏遠地區高中因資源與師資指導有限，學生在整理成果與呈現學習歷程上常面臨挑戰。教育部提供專案補助，協助學校推動學習歷程檔案，每校每學年最高補助新台幣50萬元，112學年共有53所偏遠及非山非市高級中等學校獲補助共約2474萬元，113學年也有53校獲補助共約2469萬元。

教育部今（10）日在新北市板橋高中舉辦「偏遠地區及非山非市高級中等學校學生學習歷程檔案推動工作交流會」，邀集全國56所學校師生交流推動經驗。

108課綱實施後，學習歷程檔案成為學生申請大學時展現學習成果的重要依據，但制度推動引發社會關注，包括學生準備壓力與城鄉資源差距等議題，全國教育產業總工會今日還發聲明要求全面廢除學檔制度。

教育部國教署組長葉信村說明，教育部近年持續透過經費補助與專業支持，協助學校強化指導機制，讓學生能更完整呈現學習成果與個人特色，獲補助學校除可添購設備，也可邀請業界專家或大學教師到校指導，透過參訪、專題實作、訪談與體驗等方式，協助學生累積多元學習經驗，同時提升學習歷程檔案品質。

今日交流會由學生分享揭開序幕，邀請多名曾在學習歷程分享活動表現優異的學生展示成果。其中一名總統教育獎得主分享，自己曾透過學習歷程分享活動整理學習成果與反思經驗，並成功運用於總統教育獎遴選，展現學習歷程檔案「學以致用」的價值。

活動採「世界咖啡館」討論模式進行，學生組由社團法人台灣教育協會引導，討論製作學習歷程檔案時遇到的困難與成長收穫；教師組則聚焦「課程統整與學習反思」、「檔案呈現指導」與「數位科技運用」等面向交流實務經驗。

葉信村表示，學習歷程檔案是學生展現個人特色與學習軌跡的重要工具，未來將持續透過補助計畫與交流平台，協助偏遠地區及非山非市高中提升推動能量，讓學生在公平環境中發展潛力，為升學與未來發展開拓更多可能。

