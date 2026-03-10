台南玉井聯興青果社和日本通路簽MOU 持續鞏固台灣芒果在日市場

農業部部長陳駿季（中）、駐日本代表處大使李逸洋（左一）與立委陳亭妃（右一）共同見證株式會社MI Foodstyle雨宮隆一代表取締役社長（左三）、株式會社Reproall山口祐輔代表取締役（左二）、玉井聯興合作社理事長席林漢維（右二）和台南市長黃偉哲（右三）共同簽署四方採購備忘錄。（農業部提供）

2026東京國際食品展今（10日）起開展，農業部設置台灣館提升台灣農產品能見度，農業部長陳駿季見證台南玉井聯興青果生產合作社與日本通路商株式會社MI Foodstyle簽署芒果採購合作備忘錄（MOU），將讓我國芒果在日本通路更穩定。

農業部今年在東京食品展設置的台灣館以「來吃團圓飯！台灣農水產傳遞幸福滋味」為主題，展出冷凍芒果丁、冰烤番薯、胡蘿蔔汁及特色台灣茶，還有龍虎斑、烏魚子、有機文蛤等水產品，以及台灣有機醬油等，勾勒從產地到餐桌的餐桌團圓風景，也持續協助廠商對接日本通路，讓台灣農產品站穩日本市場。

請繼續往下閱讀...

農業部表示，陳駿季今見證三越伊勢丹控股集團旗下通路商株式會社MI Foodstyle、日本進口商株式會社、台南玉井聯興青果生產合作社、台南市長黃偉哲共同簽署合作備忘錄，其中MI Foodstyle承諾今年將持續採購台南芒果等農特產品，為我國頂級芒果在日本建立穩定供應與品牌推廣管道，有助於台灣芒果增加在日本高端通路的曝光，並提高銷售規模。

陳駿季表示，今年東京國際食品展台灣館特別帶來米香、水果香、魚香、茶香等富含各種香味的台灣食材，希望能吸引日本業者與消費者選購，成為日本民眾餐桌上的主角。

農業部表示，今年為蓬萊米來台百年，今年台灣館規劃「台灣好米專區」，集結3家特色稻米業者，呈現我國米食細緻口感與好品質，並搭配滷肉燥等經典料理，展現最具代表性的台灣家常滋味。

東京國際食品展場展出多款台灣米。（農業部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法