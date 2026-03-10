公路與市區道路銜接處要有斑馬線 交通部：還要退縮保行人安全

交通部預告新規定，省道公路與市區道路銜接處要檢討增設行人穿越線，並採退縮設計，保護行人。（記者吳亮儀攝）

交通部預告訂定「公路路線設計規範」草案，要求公路、市區道路的共線路段須評估設置行人穿越道，並要有行穿線退縮設計。交通部公路局說明，目前全台省道已完成308處路口退縮改善，未來接續工程會按這新規範設計。

「公路路線設計規範」從1986年訂定後，曾歷經6次滾動檢討，這次以「法規命令」公告方式頒布。預告新的規劃草案目的在於強化公路與市區道路的銜接，將原本可能過寬的車道調整為準用市區道路標準；並強制要求共線路口應評估設置行人穿越道。

除了省道公路和市區道路銜接處要設行人穿越道（斑馬線）外，也要求行穿線需退縮3公尺到5公尺的設計，提升視線安全，讓車輛轉彎後能清楚看到過馬路的行人，減少視線被遮擋的風險。

交通部公路局也說明，另也增訂枕木紋行人穿越道線，與橫交路口路面邊緣的間距，要以3公尺到5公尺為原則，並得依實際情形調整。草案目前仍處預告階段，並預告60天供各界參閱，後續將依據法制程序蒐集各界意見並完成行政作業後，正式公告實施。

行人穿越道與路口退縮，可減少汽車駕駛的視線差距。（交通部提供）

