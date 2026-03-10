2026台南樂活鯤喜灣活動 3/21、22登場

台南市南區樂活鯤喜灣活動，將於三月二十一日、二十二日盛大登場，南區公所等舉辦單位歡迎民眾揪團到南區三聚落做深度旅遊。（南區公所提供）

台南市南區年度盛會「2026樂活鯤喜灣」，將於3月21日、22日登場，今年活動串連鯤鯓、喜樹、灣裡3大特色聚落，整合文化走讀、產業體驗與在地美食，打造豐富多元的春日嘉年華。10日南區公所等舉辦單位宣布活動起跑，邀請民眾走進南區、展開1場結合文化與生活的深度旅行。

副市長姜淋煌表示，「樂活鯤喜灣」活動邁入第17年，已成為南區重要品牌活動。今年主場地來到鯤鯓地區，特別以「三地共好、文化共融」為核心概念，透過主題式遊程與策展方式，讓民眾更貼近地方脈絡。鯤鯓擁有珍貴紅樹林生態景觀，是親近自然的最佳場域；喜樹保存完整的傳統聚落風貌與龜醮文化，展現深厚人文底蘊；灣裡則以王船信仰與特色小吃聞名，生活氣息濃厚，經由活動串連三地特色，讓更多人認識南區多元而獨特的文化樣貌。



南區區長蕭琇華與四鯤鯓龍山寺主委吳志祥指出，今年活動內容豐富多元，規劃多項適合親子及各年齡層參與的體驗活動，包括陶藝彩繪、紙王船DIY、馬車及馬匹騎乘體驗、定向越野、社區特色手作課程及精彩舞台演出等，讓民眾在參與過程中認識地方故事與產業特色。

備受期待的「風味餐美食饗宴」將於四鯤鯓龍山寺前廣場設宴席，選用在地新鮮食材，結合傳統辦桌手藝與創新料理巧思，呈現專屬南區的經典滋味。今年在廟方支持下，每桌補助1200元，民眾只需花3800元即可享用原價5000元的豐盛料理，現場並有音樂團隊演出，營造熱鬧溫馨的春日夜晚。

不想錯過豐富遊程及美食活動的朋友們，南區公所提醒你趕緊上專屬報名網站：https://reurl.cc/KXV9jn報名；風味餐可親至四鯤鯓龍山寺會計室或到南區公所2樓人文課報名。各項活動名額有限，千萬不要錯過！活動洽詢專線：南區公所人文課（06-2635498）；四鯤鯓龍山寺（06-2620592）。

台南市南區樂活鯤喜灣活動，將於三月二十一日、二十二日登場，今年報名參加風味餐一桌只需花三千八百元可享用到市值五千元的地方美味佳餚。（南區公所提供）

