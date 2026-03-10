水煎包驚見「假牙」！台東衛生局：肉品合格 牙醫：疑人牙脫落

一名網友匿名代友發文，指稱在大年初四購買某店的水煎包時，竟從內餡中咬出一顆帶有尖刺狀的「假牙」，照片曝光後引發熱議。（翻攝自「台東大小事」粉絲團）

水煎包出現假牙！台東地方社群「台東大小事」近日瘋傳一起驚悚的食安投訴。一名網友匿名代友發文，指稱在大年初四購買某家店的水煎包時，竟從內餡中咬出一顆帶有尖刺狀的「假牙」，照片曝光後引發熱議。對此，衛生局表示，已調查肉品沒問題，當事人也稱收了業者600元紅包。資深牙醫則推測此應為人類的假牙。

Po文稱，友人大年初四買水煎包，真的出事了，吃到加料的水煎包「假牙」。照片中，除了水煎包內的肉、菜以外，還有一截不明物體，其中末端還帶尖刺狀。因其尖端如獠牙，網友推測「會不會是官將首的『獠牙』」。也有網友稱「阿嬤找好久，原來在這裡」、「該不會是人肉叉燒包！」

原po所控訴店家目前尚未營業、無法聯繫，但台東縣衛生局早就做出相應處置。衛生局表示，檢舉人大年初四前來，衛生局也要求店家答覆，又前往店家稽查也開單、要求改正，但「肉品來源沒問題，有問題的是員工未受訓練等，與食品無直接關係」。

衛生局強調，「水煎包裡的，是合格豬肉，大家不要怕，假牙為外來」，且屠宰場有金檢機，就算「豬裝假牙」只要含金屬者一定會被挑出來。

台東縣牙醫師公會顧問牙醫師邱宏正說，「這一看就是人的假牙，不是官將首的。」邱宏正說，從照片明顯能看出假牙的邊緣含有金屬，因此是陶瓷包金屬假牙，如尖刺者其實就是牙根，推測應是牙周病嚴重、連根落下，且據假牙卡有黑色結石推測假牙主人可能有嚴重牙周病，以前還抽菸，所以才有菸油卡在假牙上。

衛生局表示，曾要求檢舉人出示所吃到的假牙未果，「好歹也能進一步檢驗，但對方都未出示」，如此就不知是在製作時落在肉餡中，亦或是外帶時掉落，因未能取得假牙以便進一步與店家和當事人對照，無從得知假牙原主。

台東縣牙醫師公會顧問牙醫師邱宏正說，據假牙卡有黑色結石推測假牙主人可能有嚴重牙周病，以前還抽菸，所以才有菸油卡在假牙上。（翻攝自「台東大小事」粉絲團）

