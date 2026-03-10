宜蘭可望有天然瓦斯！欣宜公司提出申請 供氣範圍包括宜市、羅東

宜蘭、羅東可望有天然瓦斯，圖為外縣市業者管線。（資料照）

宜蘭未來可望有天然瓦斯！欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府提出設立天然氣事業申請案，範圍宜蘭市及羅東鎮，創下宜蘭縣首例。縣府已依規定於2月26日至3月28日辦理公告，蒐集各界意見作為未來審查參考，不過核准權屬於經濟部，縣府會將初審結果連同原申請書，轉請中央審核。

宜蘭縣只有桶裝瓦斯，沒有天然瓦斯；欣宜天然氣公司依天然氣事業法，於1月向宜蘭縣政府提出設立公用天然氣事業申請案，預定於宜蘭市、羅東鎮設立，縣府依規定辦理公告1個月。

縣府指出，依天然氣事業法規定，其他欲在同一供氣區域（宜蘭市及羅東鎮）申請設立者，應於公告期限內提出申請，並繳交20萬元保證金，同時於公告期滿60日內檢送相關申請文件，以保障自己權利。

縣府工商旅遊處表示，宜蘭縣尚未有中央核發的天然氣（自來瓦斯）事業供氣營業執照，目前使用的都是桶裝瓦斯，「欣宜」是首件申請案件，全案尚在公告期限，還未進入審查階段，由於公告期間須接受同一供氣區域其他業者申請，因涉及競爭關係與商業機密，欣宜的申請案現階段無法公開。

縣府強調，公告期間也會同步蒐集各界意見，作為未來審查參考，因為公用天然氣（自來瓦斯）事業核准權屬於經濟部，縣府會將初審結果連同原申請書，轉請中央主管機關審核，初審後應可公開投資計畫。

據了解，自來瓦斯須設儲氣槽，要埋管線，如何收費？因涉及商業機密，具體計畫與內容仍無法得知。但台灣有很多「欣」字輩的自來瓦斯公司，例如欣隆、欣欣、欣雲、欣嘉、欣南、欣高、欣雄、欣屏等等，推測「欣宜」應該屬同一集團跨足插旗宜蘭首例。

欣宜天然氣公司向宜蘭縣政府提出天然氣事業設立申請，縣府已辦理公告。（宜蘭縣政府提供）

