冷氣團明減弱週四又補刀！ TD03最快明升級颱風「鸚鵡」

週末將轉為乾冷天氣。（氣象署提供）

連兩波冷空氣！中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團明天白天起減弱，但週四（12日）又迎來另一波冷空氣，有可能升級為強烈大陸冷氣團；另外，今天下午在菲律賓東方海面上形成的熱帶性低氣壓最快明天會形成今年第三號颱風「鸚鵡」，但對台灣無影響。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，但各地日夜溫差仍大，降雨也減少，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，但要注意明天清晨有輻射冷卻影響，部分地區氣溫會掉到10度到11度。

「週四又有一波冷空氣報到，強度有可能從大陸冷氣團升級為強烈大陸冷氣團」，黃恩鴻表示，週四開始的這波冷空氣屬於乾冷的型態，水氣很少，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區及北部山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴。

黃恩鴻說，這波冷空氣會持續影響到本週六（14日）白天才減弱，溫度緩慢回溫，但仍受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷且日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

黃恩鴻指出，週日開始到下週二（17日）屬於穩定、回溫的好天氣，但要注意中南部日夜溫差大，基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨。

熱帶性低氣壓TD03在今天下午形成，在雅浦島北方280公里、鵝鑾鼻東南東方2120公里之處，以每小時12轉8公里速度，向東北轉東北東進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

黃恩鴻說，熱帶性低氣壓TD03所在環境不佳，最快也是明天才有可能發展為輕度颱風，如果真的變成颱風，會是今年第三號颱風「鸚鵡」，但它的方向會遠離台灣，且很快就會消散，不影響台灣天氣。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

熱帶性低氣壓TD03在今天下午形成。（取自氣象署官網）

