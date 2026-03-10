為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東京國際食品展台灣館開幕 桃市府率10業者開拓商機

    2026/03/10 17:32 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府率在地食品業者參展東京國際食品展。（農業局提供）

    桃市府率在地食品業者參展東京國際食品展。（農業局提供）

    「2026年東京國際食品展」台灣館今（10）日開幕，桃園市副市長蘇俊賓出席開幕式表示，市府經濟發展局與農業局自2018年起率領在地食品業者參展，逐年累積成果並獲得國際買家肯定，去年締造新台幣1.65億元商機，創下歷年新高，整體業績較前年成長超過3倍，市府將持續協助在地業者拓展國際市場，提升桃園食品產業在全球市場的競爭力。

    今年東京國際食品展，除了桃園，雲林、台南、屏東等10多個縣市也由首長率隊參展，整體參展規模在各國之中名列前茅。蘇俊賓表示，桃園在台灣食品產業鏈中扮演整合與加值的重要角色，像是屏東農產豐富、台南食材聞名、雲林農業實力雄厚，而桃園則將全台各地優質農產加以整合，從原產地到加工製造，再到創意設計與風味研發，讓各地特色在桃園匯聚，形成具有國際競爭力的「台灣隊」，並將台灣味推向世界市場。

    桃園姊妹市茨城縣筑波未來市長小田川浩，也親率團隊前來桃園展區加油打氣。蘇俊賓表示，在小田川浩市長的建議與支持下，桃園積極參與日本「米・食味分析鑑定國際大會」，大園區青農陳士賢更以桃園3號米參賽，在去年的日本「米・食味分析鑑定國際大會」中榮獲金賞獎，成為桃園農業的重要突破，感謝小田川浩市長對桃園優質農產食品的重視，並積極協助行銷，讓更多日本朋友看見桃園優質的農產品。

    經發局表示，今年邀集10家在地企業參展，包含機能飲品、特色食品、植物性原料、健康機能配方與永續包裝等領域，如在地客家茶農製造的風味擂茶及果茶、天然好米穀物產品、傳統特色小吃等，呈現桃園食品產業在創新研發、品質管理與國際接軌上的成熟度，展現兼顧美味、安全、健康與環境責任的多元競爭優勢。

    農業局長陳冠義表示，今年首度開拓日本電商市場，正式於日本樂天市場上架30項農特產品，包含桃園市農會野菜清汁及紅茶薑汁、龍潭區農會的桃映紅茶、龜山區農會的綠茶及台灣桃園農友的蜂蜜、果乾等特色農產品，除了現場展示，也利用電商通路提升桃園農產品在日本市場的能見度，拓展海外銷售通路，展會期間也同步推動商務媒合、投資交流與城市形象推廣，與全球買家建立良好合作關係，協助參展廠商拓展海外通路、深化國際布局。

    桃市府率在地食品業者參展東京國際食品展。（農業局提供）

    桃市府率在地食品業者參展東京國際食品展。（農業局提供）

