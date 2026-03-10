為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    石碇、坪林行動治理 侯友宜指示基礎建設持續優化、打造永續山城

    2026/03/10 17:28 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜赴石碇區參加行動治理座談，與里長互動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜赴石碇區參加行動治理座談，與里長互動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜10日率領市府團隊前往石碇區及坪林區與里長舉行行動治理座談會，石碇區里長盼市府能協助更新修繕老街及吊腳樓；坪林區也則希望加強維護木造涼亭、景觀平台和侯車亭，侯友宜強調，石碇與坪林擁有豐富的自然與文化地景，市府將透過景觀修繕、交通配套及生態平衡，守護市民生活品質，實現安居的施政願景。

    石碇座談會中，里長提出老街更新修繕及吊腳樓維護需求，市長侯友宜現場指示城鄉局，針對老街空間改造應積極介入輔導，協助地方依照相關規定提出補助申請與評估，關於永定溪下游清淤除草案，市府也將盡速辦理，針對農民反映猴害損毀農作物，農業局表示已現勘提供防治措施並舉辦宣導說明會。

    此外，去年受關注的塗潭道路電線與路燈線路地下化案，市府將納入年度列管案件持續追蹤，屆時千島湖重要幹道的景觀視野將更開闊。

    坪林行動治理簡報中指出，市府近年也陸續完成老街入口意象美化、北勢溪自行車道及（魚逮）魚堀自行車道修復、親水吊橋修繕工程，遊客服務中心及坪林古蹟橋修復工程。里長會議中提案，轄內木造涼亭及景觀平台與候車亭須修繕維護，市長侯友宜要求權責單位會勘評估現況，適時汰舊換新。

    侯友宜於座談中針對「坪林實中地下停車場」做出裁示，要求相關單位務必於今年完成規劃，他指出，完備的交通配套是推動觀光的基石，該停車場完工後將能有效緩解假日車潮，為坪林觀光產業注入新動能，打造更友善的旅遊環境。

    坪林里長共同提案建議坪林實中下方北勢溪親水公園更新案，水利局初步規畫，配合坪林區公所預計於今年8月移樹施工完成後，9月入場施作斜坡道，屆時將結合在地茶文化特色與自然水岸，提供里民與遊客更優質的遊憩空間。

    新北市長侯友宜赴坪林區參加行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜赴坪林區參加行動治理座談。（記者翁聿煌攝）

