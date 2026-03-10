為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    愛店一直消失？ 「茶湯會」門市傳陸續關閉 總部回應了

    2026/03/10 17:37 記者蔡淑媛／台中報導
    「茶湯會」傳出門市陸續歇業，總部表示，會依商圈發展與門市營運狀況，調整門市數量。（記者蔡淑媛攝）

    近來傳出手搖飲「茶湯會」多家門市陸續歇業，引發大批網友哀號「拜託不要再倒了」，對此，茶湯會總部聲明，手搖飲市場競爭激烈，除了同行競爭，也會考量同品牌門市中店與店之間的距離，讓門市獲利可以穩定。

    有網友在Threads發文指愛喝茶湯會，最近卻發現一間接一間收攤，包括台北信義A8分店、萬芳醫院分店、淡水竹圍店等，為此感到崩潰，現在想喝就很困難，更擔心以後喝不到。

    不少網友也回應，該品牌的觀音拿鐵最好喝，其他手搖飲品牌難以取代，但門市越來越少，「想喝時很難買到」、「茶湯會真的好好喝，我家附近的門市也沒了」、還有網友喊話「拜託撐住啊！」

    茶湯會表示，茶湯會重視長期發展策略與門市體質，雖然全台門市數量較前幾年略有減少，但整體門市營收表現皆較過去成長，謝謝消費者的支持，以及加盟主的共同努力。

    茶湯會也說，會依商圈發展與門市營運狀況，調整門市數量，目前除了長期優化門市營運表現，也持續評估具潛力展店門市，包括新型態的門市店型「輕食店」等，強調正在調整腳步，今年會大力展店，也歡迎喜歡茶湯會的朋友共同加入。

    茶湯會補充，茶湯會穩紮穩打，已成功經營21年，近幾年進行品牌升級，以及體驗優化，說明今年4月將推出新品，並規劃7月週年慶活動。

